Koronavírus-járvány

Izraelben napi kétszázezer is lehet az új fertőzöttek valódi száma

Izraelben napi kétszázezer is lehetett kedden az új fertőzöttek valódi száma Nachman As professzor, egészségügyi minisztériumi igazgató szerint a koronavírus-járvány ötödik, omikron vírusváltozat okozta hullámának csúcsidőszakában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



A kedden teszteltek körében 71 593 koronavírus-hordozót azonosítottak Izraelben. Ez a legnagyobb napi fertőzésszám a járvány közel két évvel ezelőtti kezdete óta, de As professzor szerint a valódi szám ennek a két-háromszorosa lehet, elérheti a kétszázezret is a jelentős arányú tünetmentes esetek okán.



A minisztérium vasárnap óta nem közli a friss járványügyi adatokat a számítógépes rendszer hibája miatt, ugyanis az adatbázisok kialakításakor nem számítottak ilyen nagy számokra, s át kell alakítani a számítógépes rendszert feldolgozásuk és nyilvánossá tételük érdekében.



A fertőzöttek rendkívül nagy napi száma ellenére jelenleg csak 526 súlyos Covid-beteget ápolnak az izraeli kórházakban. Eran Szegál professzor, a Weizman Tudományos Intézet biológus és statisztikus szakembere úgy nyilatkozott a katonai rádióban szerdán, hogy a súlyos esetek maximális száma ezer körül maradhat, várhatóan kisebb lesz az előző, delta hullám idején mért 1200-nál.



Az egészségügyi minisztérium és a kormány között megbeszélések indultak a "zöld címke" rendszerének megszüntetéséről. Az omikron ugyanis tömegesen megfertőzi az oltottakat is, és ezért nincs értelme, hogy csak az oltottak és a frissen teszteltek látogathassák a nem létszükségleti cikkeket vagy gyógyszereket árusító boltokat, a vendéglőket és a nyilvános rendezvényeket, vagyis a jelenleg zöld címkével megjelölt helyeket.



A Walla hírportál értesülése szerint az iskolákban még januárban új rendszert vezetnek be, amely megszünteti a számukra jelenleg előírt házi karantént, abban az esetben is, ha valamelyik diákról kiderül, hogy fertőzött. A szakemberek szerint a karanténok súlyos terhet jelentenek szüleik és már az izraeli gazdaság számára is. A jövőben a gyerekek heti háromszori tesztelésével próbálják majd megakadályozni a járvány terjedését, és elősegíteni a fertőzöttek elkülönítését.



A The Times of Israel című, angol nyelvű hírportál úgy tudja, hogy jövő héten megkezdik 25-30 millió gyorsteszt kiosztását a kisiskolásoknak, a felsőoktatásban tanuló diákoknak és a rászoruló családoknak.