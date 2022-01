Koronavírus-járvány

Szlovéniában új tesztelési szabályok léptek életbe

Új tesztelési szabályok léptek életbe Szlovéniában szerdától, mert a koronavírus-járvány gyors terjedése miatt a laboratóriumok nem bírják a terhelést - közölte az egészségügyi minisztérium.



A háziorvosok csak a tünetekkel rendelkező várandós nőket, krónikus betegeket és a csökkent immunválaszra képes személyeket utalhatják be azonnal PCR tesztelésre, azokat, akiknél nagy valószínűséggel súlyos lefolyású lehet a betegség. Mindenki másnak gyors antigéntesztet kell végeznie, és csak pozitív teszt esetén kérheti orvosától a PCR vizsgálatot - közölte a tárca.



Szerdára rekordszámú, 12 286 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak az országban, és nyolc beteg halt meg. Kórházban 566 beteget ápolnak, közülük 151-en vannak intenzív osztályon. A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 258 191-en kaptak védőoltást, közülük 1 204 513-an mindkét adagot felvették.



A valamivel több mint négymillió lakosú szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 10 427 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a legtöbbet a járvány kezdete óta, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 45-en hunytak el. Kórházban 1796 beteget ápolnak, közülük 204-en szorulnak lélegeztetőgépre. Az országban eddig 2 283 377-en kaptak védőoltást, közülük 2 188 899-en már a második adagot is beadatták maguknak.



Horvátországban naponta 20 ezer PCR tesztet tudnak csak kiértékelni a laboratóriumok.



Vili Beros egészségügyi miniszter ezért a múlt héten bejelentette, hogy a védettségi igazoláshoz elég lesz gyors antigéntesztet is végezni. Európai digitális Covid-igazolványt nem lehet vele kiváltani, de országon belül elfogadják az eredményét.



A szűrési és tesztelési programba hétfőtől bekapcsolódtak a háziorvosi praxisok is.