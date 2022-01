USA

CNN: az amerikai politikai életet felvillanyozná Hillary Clinton visszatérése

Az egyik legrátermettebb lehetséges elnökjelöltnek nevezte kedden Hillary Clintont a CNN hírtelevízió, az internetes portálján is közzétett véleménycikkében, amelyben azt állította, hogy az amerikai politika izgatottan várja Clinton visszatérését.



"Az egész politikai életet, demokratákat és republikánusokat is felvillanyozott a lehetőség" - fogalmazott a hírtelevízió, leszögezve azt is, hogy Clinton alkalmasabb elnökjelölt lenne Joe Biden jelenlegi elnöknél a 2024-es választásokon.



"Figyelembe véve a tapasztalatát, mint egykori first lady, szenátor és külügyminiszter, Hillary az egyik legrátermettebb jelölt az országban" - állította a CNN, amely egyébként a 2016-os elnökválasztáson - a republikánus Donald Trumppal szemben - egyértelműen Hillary Clinton elnökjelöltségét támogatta.



A hírtelevízió azt vetette az amerikai jobboldali média szemére, hogy Hillary Clintonból "vezető helyett szörnyet faragott".



Clinton a 2016-os elnökválasztáson maradt alul Donald Trumppal szemben, vereségét követően pedig a New York államban lévő chappaquai otthonába vonult vissza, és csak nemrégiben hallatott magáról ismét.



A The Wall Street Journal című konzervatív politikai gazdasági napilap a múlt héten már szintén a 2024-es választások egyik demokrata párti esélyeseként emlegette Clintont. A lap akkor kiemlete azt is, hogy a 74 éves Clinton fiatalabb Bidennél, és vélhetően változtatna a párt jelenlegi "szervezetlen és népszerűtlen" irányvonalán.



A The Wall Street Journal egyébként nem említette Kamala Harris alelnököt az esetleges elnökjelöltek között.



Biden népszerűségi indexe jelenleg 33 százalékon áll, Harrisé pedig augusztusban a legalacsonyabb volt az alelnökök között a hetvenes évek óta.



A Gallup amerikai közvélemény-kutató intézet hétfőn közzétett felmérése szerint 2021-ben az amerikai választópolgárok pártpreferenciáját tekintve a demokrata párt kilenc százalékos előnyről öt százalékos hátrányba került a republikánusokkal szemben.