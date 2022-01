Koronavírus-járvány

Franciaországban szakértők szerint a védettségi igazolással négyezer halálesetet sikerült elkerülni

A koronavírussal fertőzöttek száma 30 százalékkal több lett volna a kórházakban, és 45 százalékkal több lett volna az intenzív osztályokon 2021 végén a védettségi igazolás nélkül. 2022.01.19 07:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaországban a koronavírus elleni védettségi igazolás (oltási igazolás vagy 24 óránál nem régebbi negatív teszt) fél évvel ezelőtti bevezetésének köszönhetően négyezer halálesetet sikerült elkerülni - derült ki egy, a kormányhoz közeli elemzőcsoport kedden közzétett számításából.



A gazdasági elemző tanácsnak (CAE) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és a Bruegel Intézet közreműködésével készült tanulmánya azt is kimutatta, hogy 2021 második felében a GDP 6 milliárd euróval nőtt az intézkedésnek köszönhetően. A védettségi igazolás nélkül a heti gazdasági össztermelés 0,6 százalékkal lett volna kevesebb a ténylegesen megtermeltnél - állítják francia közgazdászok és járványügyi szakértők.



A védettségi igazolás használatának közvetlen hatása volt a gazdasági termelésre, miután a beoltottak számára lehetővé tette, hogy kisebb kockázattal vegyenek részt a társadalmi és gazdasági kapcsolatokban, közvetett hatásként pedig csökkentette más szigorítások szükségességét - olvasható a tanulmányban.



A CAE szerint a koronavírussal fertőzöttek száma 30 százalékkal több lett volna a kórházakban, és 45 százalékkal több lett volna az intenzív osztályokon 2021 végén a védettségi igazolás nélkül.



A szerzők azt is állítják, hogy az oltakozási hajlandóságot is növelte a dokumentum bevezetése: 2021 végén a teljes lakosság 78,2 százaléka kapta meg az oltást, míg a dokumentum nélkül csak 65,2 százalék lett volna az arány.



"Az oltásra jelentkezők körében mutatkozó növekedésnek mintegy fele a védettségi igazolásnak köszönhető 2021 második felében" - jelentette ki Philippe Martin, a tanulmányt végző CAE elnöke a BFM hírtelevízióban.



Az augusztusban életbe léptetett védettségi igazolást a kormány tervei szerint hamarosan felváltja az oltottsági igazolás. A francia parlament két hétig tartó heves közéleti vita után vasárnap este elfogadta az erről szóló javaslatot, de az ellenzéki baloldal - bár megszavazta a tervezetet -, az alkotmánytanácshoz fordult az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának szavatolására. A testület január 21-én teszi közzé álláspontját, a törvény kihirdetése ezt követően várható.



Az oltottsági igazolás három adaggal lesz érvényes, s a jövőben egy negatív teszt nem elégséges a nyilvános helyekre való belépéshez, kivéve az egészségügyi intézményeket. Oltottsági igazolást kell bemutatni az ötvennél több főt fogadó nyilvános helyeken, sportlétesítményekben, kulturális intézményekben, mozikban, színházakban, koncerttermekben, vendéglátóhelyeken, hotelekben, vonatokon, távolsági buszokon, belföldi repülőjáratokon.



Az oltásra jogosultak 94 százaléka, a teljes lakosság nyolcvan százaléka (54 millióan) felvette az oltás első adagját, míg 78 százaléka a második adagot, 48 százaléka (32 millióan) pedig a harmadik adagot is megkapta.

Miközben a napi esetszám és a kórházban ápoltak száma is még növekedőben van, az intenzív osztályon ápoltak száma egy hét alatt két százalékot csökkent. Kedden újabb rekordot döntött a feltárt esetek száma 464 769 új fertőzöttel, jóllehet az elmúlt napokban már csökkenő tendenciát mutatott az omikron variáns terjedésének ritmusa, s a napi esetszám heti átlaga 294 ezer volt az előző hét 313 ezres átlagához képest. Az országban jelenleg 4 és 5 millió közé tehető a pozitív esetek száma, a járvány kezdete óta csaknem 15 millió koronavírusteszt bizonyult pozitívnak.



Kórházban kedden 26 526 fertőzöttet ápoltak, ami 750-nel több, mint 24 órával ezelőtt. Az intenzív osztályon ápoltak száma viszont 32-vel 3881-re csökkent. Utóbbiak jelentős többsége még a delta variánssal fertőződött meg. A járvány szövődményeiben több mint 127 ezren hunytak el az elmúlt két évben.