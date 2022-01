Konfliktus

Erdogan: nem reális, hogy Oroszország megszállja Ukrajnát

Recep Tayyip Erdogan török elnök szerint nem reális megközelítés, hogy Oroszország esetlegesen megszállja Ukrajnát - jelentette kedden az Anadolu török állami hírügynökség Erdogan szavaira hivatkozva.



A török államfő hétfői albániai látogatása után nyilatkozott erről a török sajtó képviselőinek.



Erdogan a nyilatkozatában úgy vélte: "ahhoz, hogy Oroszország meg tudja ezt lépni, az egész világ és a saját helyzetét is fel kell mérnie". Ukrajna nem mindennapi ország, erős ország - emelte ki.



Rámutatott egyúttal, hogy "a térség már nem tud elfogadni háborút". "Nem is lenne helyes" - tette hozzá, hangoztatva, hogy "a háborút ki kell törölni, ki kell dobni a politikatörténetből".



A török elnök jelezte, hogy mind Ilham Aliyev azeri elnökkel, mind pedig magával Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszélni fog a kérdésről.



Erdogan végül a török újságíróknak felidézte azt is, hogy Törökország a Krím-félsziget 2014-es orosz megszállását is ellenezte.



Az Egyesült Államok, a NATO és az ukrán vezetés a napokban azzal vádolta meg Oroszországot, hogy Ukrajna elleni esetleges invázió céljából vonultatott fel közel százezer katonát a közös határ mentén. Moszkva cáfolja ezt, hangsúlyozva, hogy saját területén lévő csapaterősítésről van szó, és a NATO keleti bővítésének leállításával kapcsolatos biztonsági garanciákat követel.