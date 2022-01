Mi történik? Brit repülőgépek Németországot elkerülve szállítanak fegyvereket Ukrajnába

Több tízezer orosz katona állomásozik az ukrán határ közelében, a brit védelmi miniszter szerint "telepítésük nem rutinszerű, és harckocsikkal, páncélozott harcjárművekkel, rakétatüzérséggel és rövid hatótávolságú ballisztikus rakétákkal vannak felszerelve". Ez a felvonulás azt eredményezte, hogy Ukrajna segítséget kért a szövetségesektől, és két brit szállító repülőgép páncéltörő fegyverekkel indult Ukrajnába.

Latest -- MoD on the record about last night's arms flight path to Ukraine:



"Germany have not denied access to its airspace as the UK did not submit a request, there has been no dispute between the UK and Germany on this issue." https://t.co/VnazORpyCI