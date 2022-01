Koronavírus-járvány

Ukrajnában egyre gyorsabban terjed a vírus omikron variánsa

Egyre gyorsabban terjed Ukrajnában a koronavírus különösen fertőző omikron variánsa, a kormányzat adatai szerint az országban egy hét alatt csaknem megduplázódott a fertőzésszám, és már elérkezett a járvány újabb hulláma.



A kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzói hivatala közölte, hogy a régióból 30 mintát küldtek Kijevbe elemzésre, és negyven százalékukban az omikron variánst mutatták ki.



A Volodimir Zelenszkij ukrán államfő elnökletével megtartott hét eleji válságstáb-értekezleten elhangzott, hogy az elmúlt hét alatt csaknem megduplázódott az előző hetihez képest az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, elérve az 55 ezret. A megelőző héten 28 ezren fertőződtek meg. Az aktív betegek száma is 105 ezerre nőtt, míg egy héttel korábban számuk 93 ezer volt, kórházba pedig csaknem 11 ezer beteget szállítottak.



A kormány előrejelzése szerint a fertőzöttek száma a következő hetekben tovább fog növekedni. Jelenleg már négy régió - az északkeleti Szumi, valamint a nyugat-ukrajnai Rivne, Csernyivci és Ivano-Frankivszk megye - van a fokozottabb kockázatot jelző narancs besorolásban, a többi a jelenlegi legenyhébb sárga kategóriában. Az utóbbi megyében azonban a kórházi ellátásra szoruló betegek száma már meghaladta azt a szintet, amikor a megye a legszigorúbb korlátozásokkal járó vörös besorolásba kerül.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter közölte: megszervezték, hogy a kistelepülésekre mobil oltócsapatok juttassák el a vakcinákat, ezenfelül a Donyec-medencei frontvonalon, a Sztanicja Luhanszka-i átkelőnél úgyszintén oltópontot létesítettek.



Ruszlan Sztefancsuk parlamenti elnök bejelentette, hogy kigyógyult a koronavírus-fertőzésből, negatív lett a PCR-tesztje. A politikus már másodjára kapta el a fertőzést.



Ukrajnában keddre az azonosított fertőzöttek száma 8558-cal 3 768 088-ra, az elhunytaké 188-cal 98 549-re, az aktív betegekké pedig több mint 2600-zal 107 616-ra nőtt. Az elmúlt napon 1125 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 306 743-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 716 181-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 113 560-an kaptak. Hétfőn 80 921 embert oltottak be.