Koronavírus-járvány

Montenegróban is elérhetővé válik a Moderna vakcinája

Már a héten elérhetővé válik Montenegróban az amerikai Moderna koronavírus elleni vakcinája - jelentette be a montenegrói közszolgálati televízióban Snezana Mugosa, az ország gyógyszerügynökségének igazgatóhelyettese hétfőn.



Hozzátette: a 42 ezer adag oltóanyagot Montenegró Szlovéniától kapta ajándékba.



A gyógyszerügynökség vezetőhelyettese azt is közölte, hogy hamarosan a Johnson&Johnson vakcináját is engedélyezik az Adria-parti országban, ahol eddig a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca, a Szputnyik és Sinopharm oltóanyaga volt elérhető.



Montenegróban a nagykorú lakosság 60,3 százaléka kapta meg valamely oltóanyag mindkét adagját.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában hétfőre 11 248-cal 1 436 395-re, Koszovóban 771-gyel 166 134-re, Észak-Macedóniában 1348-cal 244 632-re, Montenegróban 1398-cal 203 746-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 1307-tel 313 185-re nőtt.



A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 26-tal 13 071-re, Észak-Macedóniában nyolccal 8100-ra, Montenegróban nyolccal 2474-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 15-tel 13 741-re emelkedett. Koszovóban az elmúlt napon nem volt halálos áldozata a kórnak, így a halottak száma 2994 maradt.