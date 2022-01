Terrorizmus

Biden terrorcselekménynek nevezte a texasi zsinagógában történt túszejtést

A rendvédelmi szervek által agyonlőtt elkövetőről az FBI csak annyit hozott nyilvánosságra, hogy 44 éves és brit állampolgár. 2022.01.17 07:19 MTI

"Ez terrorcselekmény volt" - jelentette ki Biden a Philadelphia városában tett látogatásán. Hozzátette, egyelőre nem áll rendelkezésre információ arról, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) által időközben Malik Faisal Akram néven azonosított férfi miért éppen zsinagógában követte el tettét. A rendvédelmi szervek által agyonlőtt elkövetőről az FBI csak annyit hozott nyilvánosságra, hogy 44 éves és brit állampolgár.



Biden egyben nagyra méltatta a rendvédelmi szervek munkáját, mivel a túszokat sikerült épségben kiszabadítaniuk. "Nagyszerű munkát végeztek" - hangsúlyozta az amerikai elnök.



Az FBI szerint a férfi valószínűleg egyedül cselekedhetett, lehetséges indítékáról azonban a szövetségi iroda nem tett említést.



A tettes helyi idő szerint szombat délelőtt hatolt be a zsinagógába, ahonnan online élőben közvetítették a szertartást. A férfi a túszok elengedéséért cserében egy Aafia Siddiqui nevű, pakisztáni származású nő szabadon bocsátását követelte. Siddiquit 2010-ben egy amerikai bíróság 86 év börtönbüntetésre ítélte, amiért Afganisztánban amerikai katonákat és FBI-ügynököket próbált megölni. A nő egy Colleyville-hez közeli szövetségi börtönben, Forth Worthben tölti büntetését.



A férfi négy embert, köztük a rabbit ejtette túszul a zsinagógában, egyikőjüket több mint hat óra után szabadon engedte. A többi túszt órákkal később szabadította ki az FBI különleges egysége, a túszejtőt pedig lelőtte.



Joe Biden nem sokkal a történtek nyomán kiadott állásfoglalásában közölte, hogy a napokban további részleteket fognak megtudni a tettes lehetséges indítékairól. Ugyanakkor hangsúlyozta: "Mindenkinek, aki gyűlöletet akar szítani, tudnia kell, hogy szembe fogunk szállni az antiszemitizmussal és a szélsőségek felerősödésével".



Naftali Bennett izraeli miniszterelnök mikroblogján a túszok kiszabadítását követően arról írt, hogy megkönnyebbült és hálával tartozik. "Ez az incidens szemünk elé idézte, hogy az antiszemitizmus továbbra is él, és globálisan fel kell lépnünk ellene".



Vasárnap az FBI bejelentette azt is, hogy az amerikai tisztségviselők együttműködnek a brit terrorelhárítás szakembereivel. A hírt Londonban megerősítette Liz Truss brit külügyminiszter, aki "terrorista cselekménynek és antiszemitizmusnak" minősítve, szintén elítélte a történteket.