Erőszak

Metró alá löktek egy nőt Brüsszelben - videó

Egy férfi az állomásra érkező metró elé lökött egy nőt a belga fővárosban, a mozdonyvezető pedig centiméterekre a nő testétől állt meg. Az esetet videóra vették, a férfit pedig nem sokkal később letartóztatták.



A Rogier metróállomáson péntek este rögzített videófelvételen látható, ahogy a férfi a nő mögé lopakodik, majd két kézzel a sínekre repíti az érkező szerelvény elé. Szerencsére a mozdonyvezetőnek sikerült lefékeznie, mielőtt a nő mozdulatlan teste a vonat alá került volna.



A gyanúsított elmenekült, a járókelők tömege pedig a nőért sietett, hogy kimenekítsék a sínek közül.

(⚠️Vidéo choc)

Tentative de meurtre dans la station de métro Rogier à Bruxelles ce vendredi vers 19h40. pic.twitter.com/dT0ag5qEFu — Infos Bruxelles🇧🇪 (@Bruxelles_City) January 14, 2022

"A mozdonyvezető nagyon jól reagált, de nagyon sokkos állapotban van, ahogy az áldozat is" - mondta a brüsszeli tömegközlekedési vállalat, a STIB szóvivője a Brussels Timesnak.



A brüsszeli ügyészség közölte, hogy a férfit néhány perccel később letartóztatták a város egy másik metróállomásán. Vádat emeltek ellene emberölés kísérlete miatt.



Hasonló eset történt órákkal később New Yorkban is, amikor szombat reggel a Times Square metróállomáson szintén megtámadtak egy 40 éves nőt, aki azonban meg is halt. A nőt meglökő férfi büntetett előéletű volt, a rendőrség "érzelmileg zavartnak" írta le, és nem úgy tűnt, hogy korábban kapcsolatban állt volna áldozatával. A férfi nem sokkal a "nem provokált" támadás után feladta magát a közlekedési rendőrségnek, mondta Keechant Sewell, a New York-i rendőrség megbízottja az állomáson újságíróknak.