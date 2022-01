Koronavírus-járvány

Megfertőződött az ukrán ortodox egyház vezetője

A metropolita az elkövetkező két hét hétben házi karanténban lesz, járóbeteg-ellátást kap, nem vezet egyházi szertartásokat és nem fogad látogatókat. 2022.01.16 14:16 MTI

Megfertőződött koronavírussal Jepifanyij metropolita, az ukrán ortodox egyház vezetője - közölte egyházának sajtószolgálata.



A közlemény szerint Jepifanyij tavaly felvette a védőoltás mindkét dózisát. Szombaton derült ki, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje. A metropolita az elkövetkező két hét hétben házi karanténban lesz, járóbeteg-ellátást kap, nem vezet egyházi szertartásokat és nem fogad látogatókat.



Ukrajnában vasárnapra az azonosított fertőzöttek száma 6 379-cel 3 754 458-ra, az elhunytaké 88-cal 98 283-ra nőtt. Az aktív betegek száma is tovább emelkedett, csaknem négyezerrel 102 533-ra. Az elmúlt napon 1957 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 14 259 590-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 725 453-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik, emlékeztető oltást eddig 94 948-an kaptak. Szombaton 39 769 embert oltottak be.