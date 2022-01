Koronavírus-járvány

Egy 85 éves indiai bácsi szerint a 12 Covid-oltás, amit kapott, számos betegségét meggyógyította

Nem kevés kételkedés és összeesküvés-elmélet van ma a vakcinákkal kapcsolatban, de a másik oldalon ott van Brahmdeo Mandal.



A 85 éves indiai férfi annyira izgatott az oltás gyógyító ígéretétől, hogy elmondása szerint 12 adag koronavírus elleni vakcinát kapott - eddig.



Hogyan, kérdezhetik? Mandal úr, a 85 éves nyugdíjas postás az észak-indiai Bihar államból, szívesen megosztotta ezen tapasztalatát a világgal.



Elmondása szerint az első adagot február 13-án kapta egy helyi klinikán, és azóta sem hagyta abba. Minden egyes oltás időpontját és helyét feljegyezte egy zsebfüzetbe. A kilencedik oltást, elmondása szerint, szeptember 24-én 12:32-kor kapta a Madhepura körzet Kalashan városának egyik kórházában.



"Úgy éreztem, hogy ez segít az általános egészségi állapotomon" - mondta egy telefoninterjúban. "Javult a hátfájásom, javult az általános gyengeségem, és az étvágyam is jobb lett."



"Mindig új oltáskampányt kerestem, és mindig elmentem oda" - mondta Mandal úr. "Senki sem ismert meg."



Dr. Amarendra Narayan Shahi, Madhepura város főorvosa elmondta, hogy beszélt Mandal úrral, aki elmesélte neki, hogy igyekezett több adagot kapni, mert úgy gondolta, hogy ez gyógyítja a betegségeit, amelyek közül sok az ő korában természetes.



"Igen, azt állítja, hogy 12 adagot kapott" - mondta Dr. Shahi. "Összeállítottam egy háromtagú nyomozócsoportot, hogy kiderítsék az igazságot".



A 12 injekcióból kilenchez Mandal úr bejelentkezett, hogy megkapja, és azt mondta, hogy a nemzeti személyi igazolványát és a mobilszámát használta. Ezt követően, mint mondta, alternatív azonosító formákra váltott, mint például a szavazókártyája, valamint felesége és barátai mobilszámai.



Hogy pontosan hogyan lepleződött le Mandal úr, az nem világos, de úgy tűnik, hogy úgy történt, hogy elbüszkélkedett a sok oltásával valakinek, aki aztán fülest adott a helyi hírmédiának. A Madhepura körzet hatóságai azt mondják, hogy ők is vizsgálatot indítottak.

Semmi nem utal arra, hogy az immunrendszer 12 oltással való feltöltése bármilyen valódi előnnyel járna, vagy bármi másban segítene, mint ami a vakcina célja.

Valójában folyamatos vita folyik arról, hogy az immunrendszer újra és újra történő felturbózása okozhat-e fáradtságot, vagy megakadályozhatja-e, hogy az immunrendszer reagáljon a vakcina későbbi változataira.



Csak egy vizsgálat fogja megerősíteni, hogy Mandal úr megkapta-e azt a rengeteg adagot, amit állít. De minden bizonnyal sok szabálytalanság történt Biharban az indiai oltási kampány során - amely egyébként sem kis vállalkozás, hiszen csak eddig 1,5 milliárd adagot adtak be a lakosságnak.



Szeptemberben, amikor Narendra Modi miniszterelnök születésnapja alkalmából figyelemre méltó további 25 millió vakcinával oltottak, Bihar állt az államok listájának élén, mintegy 3,4 millió adaggal.



Később azonban a médiajelentések szerint a bihari oltási számok valószínűleg pontatlanok voltak - az előző napok offline oltásainak adatait szándékosan visszatartották, és a kampány napján töltötték fel, hogy felduzzasszák az összértéket. Hetekkel később az is kiderült, hogy Bihar egyik körzetében szellemoltásokról számoltak be: A nyilvántartás szerint a körzetben a vakcinát megkapó, de nyilvánvalóan nem oltott személyek között volt maga Modi miniszterelnök, valamint néhány bollywoodi híresség is.



Mandal úrnak éppen a kézi regisztráció jött volna jól, hogy folyamatosan beadassa az oltásokat, mielőtt az emlékeztető oltásokat felajánlották volna - és aztán folytassa az oltást körülbelül havonta.



Mandal úr elismerte, hogy minden egyes alkalommal, amikor új oltásra regisztrált, megkérdezték tőle, hogy korábban megkapta-e az oltást. "Minden alkalommal hazudtam nekik, hogy nem kaptam" - mondta.



Dr. Shahi, a kerületi egészségügyi főorvos elmondta, hogy Madhepurában az internetproblémák olyan mértékűek voltak, hogy sok területen az oltások offline történtek, és az adatokat később töltötték fel. Azt mondta, ami meglepő, ha Mandal úr állítása igaznak bizonyul, hogy a portál nem észlelte az ismételt feltöltéseket, amikor az adatok online felkerültek.



Ami Mandal urat illeti, azt mondta, hogy továbbra is új lehetőségeket fog keresni. "Még több vakcinát akarok" - mondta.