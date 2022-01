Szélsőségek

Túszdráma egy zsinagógánál Texasban

A túszejtő állítólag egy pakisztáni nő szabadon bocsátását követelte, akit azért ítéltek el, mert amerikai katonákat akart megölni.



Mind a négy ember, akit szombaton túszul ejtettek egy zsinagógában a texasi Colleyville-ben, "életben van" és "biztonságban van" - közölték a hatóságok, miközben a média lövésekről és robbanásra emlékeztető hangokról számolt be a helyszínről.



Bár az egyik férfi túszt szombaton korábban sértetlenül elengedték, a többi három túsz nem tudott távozni, amíg a virginiai Quanticóból érkező FBI mentőcsapat meg nem rohamozta az épületet a gyanúsítottal folytatott 12 órás patthelyzetet követően.



Röviddel azután, hogy a CNN jelentése szerint "hangos robaj, majd rövid, gyors lövésekből álló hangok" hallatszottak a zsinagógából, Greg Abbott texasi kormányzó bejelentette, hogy az összes túsz "élve és biztonságban van".



Michael Miller, Colleyville rendőrfőnöke szombaton késő este sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a gyanúsított "elhunyt". Megjegyezve, hogy a férfi "semmilyen módon" nem bántotta a túszokat, de a rendőrfőnök nem volt hajlandó felfedi a tettest, aki minden bizonnyal kapcsolatban állt "Lady Al-Kaidával".



"Azonosítottuk az alanyt, de jelenleg nem vagyunk hajlandóak kiadni a személyazonosságát vagy megerősíteni a kilétét" - tette hozzá.



A gyanúsított egy alkalommal állítólag azzal fenyegetőzött, hogy megöli a túszokat, ha bárki belép az épületbe, és azt mondta, hogy több helyen bombákat helyezett el. Ugyanakkor állítólag azt is mondta, hogy nem akar senkit sem bántani, és ezt követően hagyta, hogy az egyik túsz sértetlenül megmeneküljön.



A bűnüldöző szervekkel folytatott tárgyalásait részben élőben közvetítették a Facebookon.

Miller elmondta, hogy bár a zsinagógát nem fenyegeti folyamatos veszély, tűzszerészeket vezényeltek a helyszínre, hogy megtisztítsák azt az esetleges robbanóanyagoktól.



Több amerikai lap, köztük az ABC News és az NBC News arról számolt be, hogy a férfi a tárgyalófelekkel folytatott megbeszélései során Aafia Siddiquira, az Egyesült Államokban 86 éves büntetését töltő pakisztáni ideggyógyászra utalt. A férfi nyilvánvalóan úgy hivatkozott a nőre, mint a "húgára". A nő biológiai testvérének, Muhammad Siddiquinak az ügyvédje azonban azt mondta az amerikai médiának, hogy semmi köze az esethez.



Sőt, az Aafia Siddiquit képviselő ügyvéd később megerősítette, hogy a gyanúsított nem ügyfele testvére, és azt állította, hogy maga a nő sem helyeselte a cselekményt.



"Határozottan elítéljük a túszejtést a texasi Colleyville-ben lévő Bét Izrael Kongregációban... Bárki is legyen a támadó, szeretnénk, ha tudná, hogy tetteit Dr. Aafia és családja elítéli" - mondta Marwa Elbially ügyvédnő szombaton a CNN-nek adott nyilatkozatában.



A sajtótájékoztatón Matthew DeSarno, az FBI dallasi területi irodájának vezető különleges ügynöke elismerte, hogy a gyanúsított "kizárólag egy dologra összpontosított", és hogy "ez nem kifejezetten a zsidó közösséghez kapcsolódott".



DeSarno azonban nem erősítette meg vagy cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint a férfi a pakisztáni tudós szabadon bocsátását követelte volna. "Továbbra is dolgozunk az indíték megtalálásán" - mondta.



Joe Biden amerikai elnök szerint azonban úgy tűnt, hogy a támadás mögött antiszemitizmus állhatott.



Biden nyilatkozatában azt mondta, hogy bár "az elkövetkező napokban még többet fogunk megtudni a túszejtő motivációiról", az Egyesült Államok "ki fog állni az antiszemitizmus és a szélsőségesség erősödése ellen ebben az országban".



Siddiquit 2008-ban tartóztatták le, miután az Egyesült Államok hadserege Afganisztánban kihallgatta. A nőt eredetileg az afgán erők vették őrizetbe, miután állítólag találtak nála egy feljegyzést, amelyben egy "tömeges áldozatokkal járó támadást" említettek, több kulcsfontosságú amerikai helyszín felsorolásával együtt. Amikor a kihallgatása éppen elkezdődött volna, Siddiqui állítólag megragadta az egyik amerikai katona puskáját, és megpróbált rálőni az amerikai nyomozók csapatára. Bár a nő célt tévesztett, és végül egy amerikai katona hasba lőtte, az afganisztáni amerikai állampolgárok meggyilkolásának kísérlete miatt kiadták az Egyesült Államoknak.