Állatvédelem

Rejtélyes betegség gyötör több száz kutyát az Egyesült Királyságban

A brit Kelet-Yorkshire-i kutyatulajdonosok között kisebb pánik tört ki, miután kedvenceik megbetegedtek nem sokkal azt követően, hogy a régió tengerpartján sétáltak, annak ellenére, hogy a hatóságok a közelmúltbeli ellenőrzések során nem találtak "közvetlen kapcsolatot" a terület és a betegségek között.



A térség állatorvosai azt állítják, hogy súlyos hányás és hasmenés eseteit látták azoknál a kutyáknál, akik nemrégiben az északkeleti partvidéken jártak. A Yorkshire Coast Pet Care egy Facebook-bejegyzésben arról számolt be, hogy "elárasztották" őket a rejtélyes betegségben szenvedő kutyák, és sürgette a hatóságokat, hogy vizsgálják ki a helyzetet.



Az első esetek azonosítása óta a brit média arról számolt be, hogy több száz kutya érintett, és az első közösségi média posztra több mint 1500 válasz érkezett.



Cath Baggins, egy kutyatulajdonos elmondta, hogy cocker spániel kölyökkutyájának hat napot kellett az állatorvosnál töltenie, miután Bridlington környékén sétálni ment. Más állattulajdonosok hasonló problémákról számoltak be Whitby, Robin Hood's Bay, South Gare és South Beach településekről, és azt javasolják a kutyasétáltatóknak, hogy ne látogassanak el a tengerpartra, amíg a betegség forrását nem azonosítják.



A Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékügyi Minisztérium (DEFRA) megerősítette, hogy tárgyalásokat folytat az Állat- és Növényegészségügyi Ügynökséggel a jelentések miatt. A East Riding of Yorkshire-i Tanács part menti szolgálatai azonban azt állítják, hogy a partvidék ellenőrzése során "semmi szokatlant" nem találtak.



Arra utalva, hogy a helyzet szélesebb körben elterjedt lehet, a helyi tanács azt állította, hogy a régióban máshol is megbetegedtek háziállatok annak ellenére, hogy nem látogatták a strandokat, és azt állította, hogy ez "általános betegség lehet a kutyák körében".



"A helyi állatorvosi rendelőkből érkező jelentések alapján a kutyák körében észlelt megbetegedések és az elvégzett vizsgálatok nem mutattak közvetlen kapcsolatot a strandok használatával" - mondta Kirsty Salisbury, a tanács tengerparti szolgáltatásokért felelős főigazgatója.