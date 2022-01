Koronavírus-járvány

Megugrott az Omicron kórházban fekvő brit csecsemők aránya

A brit tudományos tanácsadó csoport (Scientific Advisory Group for Emergencies) pénteken közzétett adatai arra figyelmeztettek, hogy az Omicron törzs kitörését követően 30%-ról 42%-ra emelkedett a Coviddal kórházban fekvő egy év alatti gyermekek aránya.



A Coronavirus Clinical Characterisation Consortium és a Covid-19 Clinical Information Network által készített tanulmány megállapította, hogy a világjárvány korábbi hullámaihoz képest az utóbbi időben jelentősen megnőtt a kórházi kezelést igénylő csecsemők aránya.



Ennek egyik okaként azt javasolják, hogy az idősebb gyermekek jogosultak lettek a védőoltásra, és elkezdték beoltani őket, míg a csecsemők még mindig nem jogosultak az oltásra. Ezt azonban valószínűtlennek tartották, mivel a kórházi kezelések száma az idősebb korosztály körében is emelkedett. A kutatók által felvetett másik magyarázat szerint a fiatalabb gyermekek felső légutai kisebbek, és az Omicron ezért súlyosabban érinti őket.



Az esetek számának növekedése ellenére Calum Semple, a liverpooli Alder Hey Gyermekkórház gyermekegészségügyi és járványügyi professzora nyugalomra intette a lakosságot, mivel a csecsemőknél jellemzően csak nagyon enyhe tünetek jelentkeznek.



"Nagyon szeretném itt hangsúlyozni azt a tényt, hogy ezek nem különösen beteg csecsemők. Valójában csak rövid időre érkeznek be vizsgálatokra" - mondta Semple a brit médiának.



Dr. Camilla Kingdon, a brit Királyi Gyermekgyógyászati és Gyermekegészségügyi Kollégium elnöke megerősítette ezt a véleményt, kijelentve, hogy az egészségügyi szakemberek "nem észlelnek olyan jeleket, amelyek túlzottan aggasztóak lennének".



A legtöbb csecsemőről úgy vélik, hogy egyszerűen csak lázas és köhög, miután megfertőződött a Coviddal - tette hozzá.