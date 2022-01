Gyilkosság

A Robert F. Kennedyt lelőtt férfi nem kerülhet feltételesen szabadlábra

Gavin Newsom kormányzó elutasította a kaliforniai feltételes szabadlábra helyezési bizottság tanácsát, hogy engedjék szabadon Sirhan Sirhant, az 1968-ban Robert Francis Kennedy amerikai szenátor és elnökjelölt meggyilkolásáért elítélt férfit.



"Sirhan úr Kennedy szenátor meggyilkolása az amerikai történelem leghírhedtebb bűncselekményei közé tartozik" - írta Newsom csütörtöki döntésében. "A börtönben töltött évtizedek után sem tudott foglalkozni azokkal a hiányosságokkal, amelyek Kennedy szenátor meggyilkolásához vezették. Sirhan úrnak nincs meg az a belátása, amely megakadályozná, hogy ugyanolyan veszélyes döntéseket hozzon, mint amilyeneket a múltban hozott".



Sirhant azért ítélték el, mert 1968. június 5-én halálos lövést adott le Kennedyre. A szenátor akkoriban a demokraták elnökjelöltségére pályázott, remélve, hogy követheti néhai bátyját, John F. Kennedyt a Fehér Házba.



Az ügyészek szerint a merénylőt bosszú motiválta az 1967 júniusi háborúban Izraelnek nyújtott amerikai támogatás miatt. Sirhan azt állította, hogy nem emlékszik arra, hogy lelőtte volna RFK-t.



A most 77 éves Sirhan több mint 50 évet töltött rács mögött. Eredetileg halálra ítélték, de a büntetést 1972-ben életfogytiglani szabadságvesztésre változtatták, miután Kalifornia betiltotta a halálbüntetést.



Az állami feltételes szabadlábra helyezési bizottság 2021 augusztusában megszavazta a szabadon bocsátását. A meghallgatáson egyetlen ügyész sem vett részt, összhangban George Gascon Los Angeles megyei kerületi ügyész új politikájával, amely szerint nem avatkozik be a feltételes szabadlábra helyezési eljárásba.



Bár Newsom és Gascon egyaránt a "büntetőjogi reform" mellett elkötelezett demokraták, a kormányzó azzal érvelt, hogy Sirhan elutasította a felelősségvállalást, és nem tagadta meg a nevében elkövetett erőszakot, ami a börtönből való szabadon bocsátása ellen szól.



Newsom többször is "politikai hősként" emlegette RFK-t, és irodájában tartja apja és a néhai szenátor közös fényképét.



A múlt hónapban Kennedy fia, ifjabb RFK arra sürgette Newsomot, hogy engedje szabadon a merénylőt, mondván, hogy szabadon bocsátása "a legjobban tükrözi apám örökségét". Azzal érvelt, hogy Sirhan nem jelentett veszélyt a társadalomra, bocsánatot kért a gyilkosságért, és "szelídnek, alázatosnak, jószívűnek, törékenynek és ártalmatlannak" tűnt. Kilenc testvére közül hatan azonban nem értettek egyet.