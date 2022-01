Helikopterek, drónok és 100 ember keresi az eltűnt kutyát

Az ausztráliai Brisbane városa mellett nagyszabású keresési művelet indult rendőrök és önkéntesek bevonásával, miután egy rendőrkutya eltűnt, miközben a hét elején a munkáját végezte.



PD Quizz, egy hároméves Sable német juhászkutya kedden elszakadt a felvezetőjétől, miközben egy feltételezett autótolvajt üldözött Ipswich térségében, Brisbane központi üzleti negyedétől mintegy 40 kilométerre nyugatra.



A gyanúsított elhagyta a lopott járművet, és a bozóton keresztül próbált elmenekülni. A kutya követte őt a sűrű növényzetbe, és azóta nem látták.



A queenslandi rendőrség mindent megtett, hogy megtalálja a kutyát, amelyet a helyi média "imádottnak" nevezett. Helikopterek, drónok és mintegy száz ember pásztázta az elmúlt négy napban az ipswichi bozótot - írja az ABC.



Quizz "pótolhatatlan" - mondta a kutya vezetője, Dan McGreevy rendőrőrmester egy videóban, amelyet a rendőrség töltött fel a Twitterre.



"A személyiségem is annyit fejlődött vele, amennyit ő fejlődött" - hangsúlyozta McGreevy, hozzátéve, hogy "örökké hálás" mindenkinek, aki megpróbált segíteni barátja felkutatásában.

