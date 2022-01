Bűncselekmény

Meghackelték az ukrán kormány több oldalát

Támadás érte az oktatási tárcáén kívül a kormány, a külügyminisztérium, az energetikai, a sport- és az agrárminisztérium, valamint az állami katasztrófavédelem honlapját. 2022.01.14 08:12 MTI

Ismeretlenek péntekre virradóra meghackelték az ukrán kormány és több minisztérium weboldalát - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Az oktatási minisztérium közölte, hogy hivatalos honlapja ideiglenesen nem működik. Arra kértek mindenkit, hogy az oldal újraindulásáig más, alternatív forrásokból tájékozódjanak, azaz a tárca közösségi oldalairól. Hozzáfűzték, hogy jelenleg folyamatban van az üzemzavar elhárítása, és a kiberrendőrség is már "dolgozik".



A hírportál értesülései szerint támadás érte az oktatási tárcáén kívül a kormány, a külügyminisztérium, az energetikai, a sport- és az agrárminisztérium, valamint az állami katasztrófavédelem honlapját. A Covid-igazolásokat is tartalmazó Gyija elnevezésű internetes portál sem elérhető, ugyanakkor a hozzá tartozó alkalmazás működik.



A külügyminisztérium honlapján ukrán, orosz és lengyel nyelven a következő üzenet olvasható: "Ukrán! Minden személyes adatod kikerült a nyilvános hálózatra. A számítógépen lévő összes adat megsemmisült, lehetetlen helyreállítani. Minden információ nyilvánossá vált rólad, félj, és számíts a legrosszabbra. Ezt a múltadért, a jelenedért és a jövődért kapod. Volhíniáért, az OUN-ért (Ukrán Nacionalisták Szervezte), az UPA-ért (Ukrán Felkelő Hadsereg), Galíciáért, Polisszjáért és a történelmi területekért". Volhínia, Galícia és Polisszja olyan területek, amelyek korábban a történelem során Lengyelországhoz tartoztak, de most Ukrajna részei.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) később sajtószolgálatán keresztül közölte, hogy megkezdték a nyomozást az elkövetők felderítésére. Az előzetes információk szerint az oldalakra történt betörés nyomán személyes adatok nem szivárogtak ki. Az érintett oldalak nagy részét már helyreállították, a többi is hamarosan elérhetővé válik - tette hozzá az SZBU.