Koronavírus-járvány

Romániában január 26-án kezdődik a kisgyermekek oltása, és hamarabb igényelhető az emlékeztető oltás

Romániában január 26-án kezdik meg az 5 és 12 év közötti gyermekek koronavírus elleni oltását, hétfőtől pedig hatról négy hónapra csökkentik azt az időtartamot, amely után igényelhető a vakcina harmadik, emlékeztető adagja.



Ezt Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltási kampány koordinátora jelentette be csütörtöki sajtóértekezletén.



A romániai oltási előjegyzési portálon csütörtöktől kezdődően saját belépőjüket használva foglalhatnak időpontot a szülők a gyermekeik oltására azon 219 oltópont valamelyikénél, amelyet kijelöltek a 12 év alattiak immunizálására.



Január 26-tól kezdődően előzetes előjegyzés nélkül is lehet kérni a gyermekek beoltását a kijelölt oltópontokban, illetve azokban a gyermekorvosi rendelőkben, amelyek bekapcsolódnak az oltási kampányba. Minden esetben szükség van a szülő, vagy a törvényes gyám írásos beleegyezésére - hangsúlyozta az oltásparancsnok.



A 12 év alatti gyermekeket a BionNTech-Pfizer 10 mikrogrammos Comirnaty vakcinájával oltják be, az oltás második adagját pedig az első után három héttel adják be. A felnőtteket 30 mikrogrammos adagokkal immunizálják.



Az emlékeztető oltásokról Gheorghita elmondta: Románia a nyugati országok tapasztalatait figyelembe véve döntött a négyhónapos küszöb bevezetéséről. Azt vették figyelembe, hogy a jelenleg domináns omikron vírusvariáns esetében négy hónap után jelentősen csökken az eredeti oltás hatékonysága, ha viszont korábban adják be a harmadik dózist, akkor az immunválasz tartóssága, vagyis az oltás "emlékeztető" hatása romlik.



Romániában jelenleg a fertőzésen történt előzetes áteséstől függetlenül 12 év felett bárki igényelheti a koronavírus elleni emlékeztető oltást, ha legalább hat hónap telt el a második adag vakcina - vagy a Johnson & Johnson egyetlen adagja - felvétele óta. Január 17-től kezdődően már négy hónap elteltével igényelhető az emlékeztető oltás.



A 19,3 milliós Romániában eddig a beoltható - 12 év feletti - lakosság 47,3 százaléka kapta meg a koronavírus elleni oltás legalább egy, illetve 12,9 százaléka a vakcina emlékeztető adagját.