Per kezdődhet Amerikában szexuális támadás címén András yorki herceg ellen

Az ügy a szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein és a yorki herceg egykori kapcsolatával áll összefüggésben. 2022.01.12 18:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Polgári peres eljárás vár az Egyesült Államokban András yorki hercegre, a brit uralkodó fiára, aki ellen egy amerikai nő nyújtott be keresetet szexuális támadás vádjával. András herceg jogi képviselői megpróbálták elérni, hogy az illetékes New York-i bíróság utasítsa el a keresetet, de az eljáró bíró szerdai végzésében elvetette ezt a kezdeményezést és szabad utat adott a bírósági eljárásnak.



Az ügy a szexuális bűncselekményekért elítélt néhai amerikai pénzember, Jeffrey Epstein és a yorki herceg egykori kapcsolatával áll összefüggésben.



András hercegről, II. Erzsébet királynő 62 éves fiáról már évekkel ezelőtt kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Epsteinnel, aki fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt többször is megjárta a börtönt.



Epsteint 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de nem sokkal később öngyilkosságot követett el a börtöncellájában.



Jeffrey Epstein szexuális üzelmeinek egyik volt áldozata, a jelenleg 38 éves floridai Virginia Giuffre - akkori nevén Virginia Roberts - azon a címen terjesztette be keresetét, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel.



Virginia Giuffre 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.



András herceg vendégeskedett Jeffrey Epstein kastélynak beillő floridai otthonában is, a néhai mágnás egykori barátnője, Ghislaine Maxwell londoni házában pedig 2001-ben közös kép is készült róla és Virginia Giuffre-ról, akinek derekát a yorki herceg a fotón átkarolja.



A fényképen Ghislaine Maxwell - az 1991-ben rejtélyes körülmények között meghalt Robert Maxwell néhai brit sajtómágnás lánya - is látható, akit egy New York-i esküdtszék épp a minap mondott ki bűnösnek kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények elkövetésében.



Ebben az ügyben még nem született ítélet, de szakértők szerint a 60 éves Ghislaine Maxwell akár élete végéig rács mögé kerülhet.



András herceg - II. Erzsébet királynő harmadik gyermeke, aki jelenleg a kilencedik a brit trónutódlási sorban - a BBC televízió 2019 novemberében sugárzott interjúműsorában ugyanakkor kategorikusan tagadta, hogy valaha is szexuális kapcsolata lett volna Virginia Giuffre-val.



Kijelentette: arra sem emlékszik, hogy egyáltalán találkozott volna vele, és tagadta azt is, hogy bármit tudott volna Epstein bűncselekményeiről, mielőtt a néhai mágnást elítélték e bűncselekmények miatt.



A herceg azért egyezett bele az interjúba, hogy tisztázza magát a hosszú évek óta parázsló ügyben.



Kijelentései azonban pontosan az ellenkező hatást érték el: az interjú hangos nemzetközi botrányt kavart.

A yorki herceg ennek hatására nem sokkal a BBC-interjú sugárzása után bejelentette, hogy visszavonul a brit királyi család magas rangú tagjaként végzett közéleti tevékenységétől.



Ezzel azonban az ügy jogi része korántsem ért véget, ugyanis a New York-i bíróság szerdai döntése nyomán per kezdődhet az Egyesült Államokban a brit uralkodó fia ellen.



A keresetben Virginia Giuffre szexuális célú embercsempészetnek minősíti, hogy - a beterjesztés megfogalmazása szerint - Epstein annak idején befolyásos férfiaknak "kölcsönözte ki" őt.



András herceg ügyvédjei azzal érveltek, hogy Virginia Giuffre még 2009-ben, bíróság előtt aláírt kötelezvényben vállalta, hogy az Epsteintől kapott kártérítés fejében nem indít keresetet olyanok ellen, akik Epsteinnel kapcsolatban álltak.



A bíróság szerdai végzése értelmében azonban ennek a megállapodásnak a hatálya nem terjeszthető ki András hercegre, mivel ő jogi értelemben a 2009-es egyezségen kívül álló személynek minősül.



Brit jogi és alkotmányügyi szakértők szerdai nyilatkozatai szerint a brit királyi család valószínűleg el akarja kerülni, hogy András herceget személyesen beidézzék a New York-i bíróságra, így elképzelhető egy peren kívüli egyezség a brit uralkodó fia és Virginia Giuffre között.