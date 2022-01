Illegális bevándorlás

Belgiumban ugrásszerűen megnőtt a kísérő nélküli, kiskorú menedékkérők száma

A belga bevándorlási hivatal legfrissebb adatai szerint, 2021-ben ugrásszerűen megnőtt a Belgiumban menedékjogot kérő, kísérő nélkül, többségükben illegálisan az országba érkezett kiskorúak száma - jelentette szerdán a The Brussels Times című belga hírportál.



A hivatal tavaly mintegy 26 ezer, nemzetközi védelem iránti kérelmet regisztrált, amely másfélszerese az előző évinek, míg a kiskorúak kérelmeinek száma 1800-ról 2021-ben 3219-re ugrott. A szövetségi menekültügyi ügynökség, a Fedasil, tavaly havonta átlagosan 260 kiskorú migráns keresetét dolgozta fel, szemben az előző évek 100-120 kérvényével. A hivatal információi szerint egyre több fiatal afgán érkezik az országba az augusztusi tálib hatalomátvétel óta.



A hírportál azt írja, hogy afganisztáni helyzet romlása újabb migránsáradatot indított el, s ez olyannyira túlterhelte a belga befogadó rendszert, hogy a menekültszállások megteltek, több száz ember az utcákon kényszerül aludni és élni. A kormány kényszerből több átmeneti szállást hozott létre, többek között elhagyatott szállodákban, továbbá segítséget kapott az Európai Uniótól is a migránsok elhelyezéséhez. A lap kiemelte: ez az első eset, hogy olyan ország, amely nem az EU határán fekszik, támogatást kérjen az uniós menekültügyi ügynökségtől.



A helyzetet az is nehezíti, hogy több migráns kiskorúnak adja ki magát, így több ezer csontvizsgálatot kell készíttetni az életkoruk megállapításához. Az adatok szerint mintegy 2100 esetben kiderült, hogy a fiatal migráns hazudott a tényleges életkoráról. Ennek feltehetően az az oka, hogy a kiskorúak számos adminisztratív és pénzügyi kedvezményben részesülnek, továbbá kitoloncolásuk - még súlyos bűncselekmény elkövetése esetén is - szinte lehetetlen.



A Fedasil igazgatója arra kérte a belga politikai vezetést, hogy a magukat kiskorúnak valló migránsok esetében érkezésük után két-három napon belül végezzenek életkor-vizsgálatot, hogy a felnőtteket gyorsabban ki lehessen szűrni.



"A kísérő nélküli kiskorúakat Belgiumban megfelelő befogadó struktúrákban helyezik el, és gyám felügyeli őket, de a hirtelen növekedés hatalmas terhet rótt erre a rendszerre, annak ellenére, hogy a férőhelyek száma 2019 végéhez képest 60 százalékkal nőtt" - nyilatkozta a lapnak az igazgató. "2021-ben 2600, kísérő nélküli kiskorú érkezett Belgiumba, míg a 2015-2016-os menekültügyi válság idején ez a szám csak 2000 körül volt" - tette hozzá.



A The Brussels Times információi szerint havonta 60-100 új befogadóhelyre lesz szükség, ha ez a tendencia idén is folytatódik.