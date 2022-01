Olaszország

Két fiatal férfit őrizetbe vettek a szilveszteri milánói zaklatások gyanúsítottjai közül

Két észak-afrikai származású olasz állampolgárt őrizetbe vettek a szilveszter éjszaka a milánói Dóm-téren elkövetett szexuális támadás tucatnyi gyanúsítottja közül, mivel fennállt a külföldre szökésük veszélye - közölte a milánói ügyészség szerdán.



A hatósági közlés szerint a 2000-ben és 2003-ban született két fiatalember letartóztatása után megjelent a milánói bíróság előtt, amely megerősítette őrizetbe vételüket.



Észak-afrikai bevándorló családban született, olasz állampolgárokról van szó, egyikük Milánóban, a másikuk Torinóban él. A december 31-én éjszaka elkövetett csoportos szexuális támadások közül kettőben is részt vettek. Rendőrségi források szerint a két fiatalt "súlyos felelősség terheli" a nőkkel szembeni nemi agressziókban. Az egyik férfi lakásán megtalálták azokat a ruhákat, amelyekben a szilveszterkor készült utcai videó-felvételek szerint rátámadt a nőkre.



A hatóságok azzal indokolták őrizetbe vételüket, hogy fennállt külföldre szökésük veszélye, mivel kiderült, hogy külföldi kapcsolatokkal rendelkeznek.



A vizsgálatot irányító milánói ügyészség egész éjszaka folytatta az eddig jelentkezett kilenc áldozat meghallgatását.



A beszámolók szerint a milánói Dóm-téren és a környező utcákban elkövetett erőszakos cselekedetekkel ugyanazt a korábbról, más esetekből már ismert forgatókönyvet követték: a csoportba verődött fiatal férfiak közül néhányan először szóba elegyedtek a kiszemelt lánnyal, majd a többi férfi körbevette az áldozatot. Egyesek a lánynak háttal állva alkottak gyűrűt, eltakarva, mi történik, hogy kívülről ne lehessen semmit se látni.



A hatóságok kedden tizennyolc fiatal otthonában tartottak házkutatást Milánó és Torinó területén. Közülük tizenkét fiatallal szemben indult vizsgálat csoportos szexuális erőszak, súlyos testi sértés és rablás vádjával. Mindegyikük észak-afrikai származású, Marokkóból, Algériából és Tunéziából érkeztek Olaszországba, van közöttük olyan, aki már olasz állampolgársággal rendelkezik. A legfiatalabb 15, a legidősebb 21 éves.



A fiatalokat a közösségi oldalakon is közölt felvételek alapján, valamint az utcai hatósági térkamerák arcfelismerő programjai segítségével azonosították be.