Bűnügy

Több mint négyszáz feltételezett elkövetőt azonosítottak egy németországi pedofilügyben

Négyszáznál is több feltételezett elkövetőt azonosítottak és több mint hatvan kisgyereket és fiatalkorút mentettek ki kínzóik uralma alól az utóbbi évek legnagyobb szabású németországi gyermekbántalmazási ügyében, amelynek nyomozása szerdán ért véget.



A kölni rendőrkapitányság Berg nevű nyomozócsoportja 26 hónapig tartó munkával 439 feltételezett elkövetőt azonosított, és 65 gyereket, illetve 17 év alatti fiatalkorút emelt ki környezetéből, amelyben szexuális bántalmazásnak volt kitéve.



A legkisebb áldozat mindössze háromhónapos volt. Kínzói megerőszakolták - mondta szerdai kölni tájékoztatóján a nyomozócsoport vezetője, Michael Esser.



Elmondta, hogy a legsűrűbb időszakban 350-en dolgoztak a Bergisch Gladbach-i gyermekbántalmazási eset feltárásán. A Köln mellett fekvő városról elnevezett, szerteágazó ügy 2019 októberében kezdődött. Kiindulópontja egy családi ház Bergisch Gladbachban, amelynek időközben elítélt 45 éves tulajdonosa több tucat szexuális bűncselekményt követett el a lánya ellen. Az áldozat az első eset időpontjában háromhónapos volt.



A saját gyermeke ellen forduló német szakács egy beszélgetőfórumok és azonnali üzenetküldő szolgáltatások révén összekapcsolódó nemzetközi hálózat tagjaként tevékenykedett. Bűncselekményeit dokumentálta, a felvételeket a hálózatban terjesztette. Több terabájtnyi adatot foglaltak le nála, csak a mobiltelefonján 130 ezer fotót találtak.



A kapcsolatai révén a nyomozók előtt fokozatosan feltáruló hálózat kiterjedésére senki sem számított. Az elkövetők többnyire férfiak. Drasztikus bántalmazási jelenetekről készült videókat küldtek egymásnak. Néhányan még a való életben is cseréltek áldozatot egymással, és nem számoltak a lebukás veszélyével. Annál jobban meglepődtek, amikor a rendőrség közbelépett - emelte ki Michael Esser.



Kiemelte, hogy a nyomozás során előfordultak "nagyon szürreális" helyzetek. Ilyen volt, amikor sírtak a gyerekek, miután elválasztották őket a bántalmazóiktól.



Egy aacheni kislány például a meghallgatásán kétségbeesetten kapaszkodott egy plüssállatba, amelyet a nagybátyjától kapott ajándékba. Éppen ez a férfi volt a gyanúsított, aki "leírhatatlan szenvedést okozott a gyermeknek" - mondta Michael Esser.



"Még a legtapasztaltabb nyomozókat is megdöbbentette a visszaélések súlyossága" - tette hozzá.



A nyomozás révén Észak-Rajna-Vesztfália tartományban eddig 15 bírósági eljárás indult, és 13 ítéletet hoztak. Együttvéve több mint 80 év börtönbüntetést szabtak ki a pedofil bűnözőkre. Két vádlott az ítélethirdetés előtt meghalt.