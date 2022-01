Izrael

Letartóztatása közben meghalt egy 80 éves palesztin férfi Ciszjordániában

Letartóztatása közben meghalt szívinfarktusban egy 80 éves palesztin férfi Ciszjordániában - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szerdán.



A nyolcvanéves Amr Aszaádot hajnalban izraeli katonák megpróbálták őrizetbe venni a Rámalláh melletti Dzsildzsíliában, amikor az erőszakba fulladó letartóztatás során szívinfarktust kapott és életét vesztette a Palesztin Nemzeti Hatóság (PH) egészségügyi minisztériumának beszámolója szerint.



Aszaád késő éjjel tért haza otthonába, ahol családja elbeszélése szerint az izraeli katonák feltartóztatták, megkötözték kezét, és megütötték, s ez szívrohamhoz vezetett.



Az idős férfit először a helyi rendelőbe, majd onnan a rámalláhi Palesztinai Egészségügyi Központba szállították, ahol a minisztérium közleménye szerint megállapították halálát.



Az izraeli hadsereg szóvivője egyelőre nem kommentálta az incidenst, de a hadsereg kommandósai számos alkalommal hajtanak végre éjszakai letartóztatásokat, gyakran több tucat palesztint fognak el terrortevékenységben történt részvétel gyanúja miatt.



Az elmúlt hónapban nőtt a feszültség Izrael és a palesztinok között Ciszjordániában és a Gázai övezetben, a támadásokban eddig két izraeli civil vesztette életét, és többen megsebesültek - emlékeztetett a Times of Israel hírportál.