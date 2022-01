Koronavírus-járvány

Izraelben újabb rekordfertőződés mellett csökkentették a karantén idejét

Izraelben újabb rekordot mértek a járvány megjelenése óta az új fertőzöttek számában, és csökkentették a kötelező házi karantén időtartamát - jelentette a helyi média szerdán.



Nicán Horovic egészségügyi miniszter bejelentette, hogy az ötödik, viharos járványhullámot okozó omikron vírusváltozatnál nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy hét után is fertőz, és ezért az eddigi tízről hét napra csökkentették a fertőzöttek kötelező otthoni karanténjának idejét.



Szerdán már sorozatban harmadik napja ismét rekordszámú, ezúttal több mint negyvenezer új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a kedden elvégzett több mint 360 ezer teszttel. A pozitív tesztek aránya 10,09 százalék volt. Már 156 393-an vannak kötelező otthoni karanténban azért, mert fertőzöttel érintkeztek.



A szakemberek szerint a kedden megfertőződöttek valós száma százezer körül járhat, de a tünetmentesek magas aránya, valamint a 60 év alattiak számára előírt otthoni antigén gyorstesztek megjelenése miatt a hatóságok az esetek jelentős részéről nem szereznek tudomást.



A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint körülbelül két hét múlva 800 ezer-2 millió aktív beteg várható, akik közül egy-kétezren kritikus állapotban kerülhetnek kórházba, és 2-5 százalékuk 11 év alatti gyermek lesz - értesült a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál beszámolója szerint fogadásukra a Síba kórházban gyerek-covid osztályt nyitottak orvosi bohócokkal, 110 pedagógus segítségével.



A szakemberek szerint január 25. és 30. között várhatóan csökkenni kezd majd a fertőzések száma. A fertőzési ráta már csökkenésnek indult, valószínűleg a negyedik oltás hatására.



A reprodukciós ráta jelenleg 2,02 az egészségügyi minisztérium honlapja szerint, vagyis 100 fertőzött 202 embernek adja át a vírust, ami az omikron vírusváltozat gyors terjedését jelzi.



Az ötödik járványhullámban a kórházi ellátást igénylő 781 ember közül 254-en vannak súlyos állapotban, és 63-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére. Már 424 130-an vették fel a 60 év felettiek és a veszélyeztetett csoportok tagjai közül a negyedik, - azaz a második emlékeztető - oltást az országban.



A járvány megjelenése óta a 9,4 millió lakosú országban 1 622 053 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Jelenleg Izraelben 222 877 aktív fertőzöttet tartanak nyilván, többségük tünetmentes, vagy nagyon enyhe tünetei vannak.



Az ország nagy többsége, 209 település már "piros", vagyis jelentősen fertőzött, 29 közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" színnel jelölt kategóriában van, 18 "sárga" települést tartanak nyilván, ahol kismértékben van jelen a koronavírus, és 24 hely számít "zöldnek", tehát alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.

Izraelben tavaly december vége óta 6 649 940, ötévesnél idősebb embert - az ország lakosságának 71,51 százalékát - oltották be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával. 4 358 960-an, a lakosság 46,87 százaléka már három oltást kapott.



A SARS-CoV-2-vírus okozta betegségben tavaly február óta 8274-en, az utóbbi hét napban tizenketten haltak meg Izraelben.