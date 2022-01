Koronavírus-járvány

Németországban megdőlt az 1946-ban regisztrált halálozási rekord

Megdőlt tavaly Németországban az 1946-ban regisztrált halálozási rekord, egy év alatt egymilliónál is többen haltak meg - közölte kedden a szövetségi statisztikai hivatal (Destatis), amelynek adatai szerint a növekedés részben a koronavírus-világjárványnak tulajdonítható.



A Destatis előzetes adatai szerint 2021-ben 1 016 899 haláleset történt Németországban. A halálozások száma legutóbb 1946-ban haladta meg az egymilliót a mai Németország területén, akkor 1 001 600 halálesetet jegyeztek fel.



A második világháború utáni első évben főleg a nehéz életkörülmények miatt érte el a milliós nagyságrendet a halálozások száma, a tavalyi adatokat pedig elsősorban a nagyobb népesség és az idősek magasabb aránya magyarázza.



Ugyanakkor a koronavírus-világjárványnak is van szerepe. Ezt jelzi, hogy a halálozások száma a járvány előtti időszakban rendre 1-2 százalék közötti mértékben emelkedett éves összevetésben, tavaly viszont csaknem 3 százalékkal volt magasabb, mint 2020-ban.



Az adatok havi bontásban azt mutatják, hogy a halálesetek száma a - főleg a járványlassító korlátozások miatt - szinte teljesen elmaradt influenzahullám következtében februárban és márciusban az utóbbi éveket jellemző középérték alatt volt, majd a járvány harmadik hullámának idején, áprilisban és májusban ismét e szint fölé emelkedett.



A növekedés nyáron is folytatódott, és egybeesett az országra lecsapó hőhullámokkal. Augusztusban a halálozások száma visszatért az utóbbi években megszokott tartományába, majd ősszel és télen, a járvány negyedik hullámával ismét meredeken emelkedett. Így a halálesetek száma novemberben 21 százalékkal, decemberben pedig már 22 százalékkal haladta meg az előző négy év középértékét.



Jelentésében a szövetségi statisztikai hivatal kiemelte, hogy a több halálozás csak részben magyarázható az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegséggel (Covid-19) összefüggő halálesetekkel. A növekedéshez hozzájárulhattak a többi között a nem regisztrált Covid-19 megbetegedések, és az is emberek halálával végződhetett, hogy a járvány miatt elhalasztottak műtéteket, kontrollvizsgálatokat és szűrővizsgálatokat. E tényezők hatása azonban egyelőre nem számszerűsíthető - tették hozzá az elemzés összeállítói.



Németország az új év elején a SARS-CoV-2 omikron nevű variánsának terjedése miatt elindult ötödik járványhullám kezdeti, erősen emelkedő szakaszában tart. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) keddi adatai szerint az utóbbi 24 órában 45 690 ember szervezetében mutatták ki a vírust. Ez csaknem 50 százalékos emelkedés az egy héttel korábbi 30 561-hez képest. A járvány kezdete óta így már 7 581 381 fertőződést regisztráltak. A Covid-19 miatt 322 halálesetet regisztráltak, a járvány áldozatainak száma így 114 351-re emelkedett.

A Covid-19 elleni teljes védőoltással a németországi lakosság 72 százaléka - 59,9 millió ember - rendelkezik. A teljes oltás utáni emlékeztető oltást a lakosság 43,5 százaléka - 36,2 millió ember - kapta meg. Az oltatlanok 21,1 millióan vannak, a lakosság 25,3 százalékát teszik ki. Közülük 4 millióan - a lakosság 4,8 százaléka - ötévesnél kisebb gyermek, akinek egyelőre nincs oltóanyag.