Építészet

Évente 7,5 centimétert dől egy San Franciscó-i felhőkarcoló

A Millennium Towert 2009-ben avatták fel ünnepélyesen, a benne kialakított több mint 400 luxuslakás gyorsan elkelt, értesülések szerint összesen 750 millió dollárért (237 milliárd forint). 2022.01.11 10:29 MTI

San Francisco elhíresült felhőkarcolója, a Millennium Tower évente mintegy 7,5 centimétert dől az oldalára, valamint folyamatosan süllyed is - idézte a The Guardian a luxuslakástorony helyreállítását vezető mérnököt.



Ha a süllyedés és a dőlés a jelenlegi tempóban folytatódik, az épület pár év alatt eljuthat addig a pontig, ahol a liftek és a vízvezetékek már nem működnek - tette hozzá Ron Hamburger.



A Millennium Towert 2009-ben avatták fel ünnepélyesen, a benne kialakított több mint 400 luxuslakás gyorsan elkelt, értesülések szerint összesen 750 millió dollárért (237 milliárd forint).



2016-ban azonban az épület már 40 centimétert süllyedt San Francisco zsúfolt pénzügyi negyedének puha talajába.



Az épület dőlését - ami a folyamatban lévő, a tervek szerint 100 millió dollárba kerülő javítás ellenére sem állt meg - a pisai ferde toronyéhoz hasonlították. A lakástulajdonosok beperelték a torony tervezőit és építőit, a fejlesztők és a városi hatóságok egymásra hárították a felelősséget.



A per első szakaszában a lakók felhozták, hogy az akár 5,1 millió dollárért vásárolt ingatlanjuk értéke szinte nullára csökkent. 2020-ban titkos megállapodás jött létre, mely tartalmazott egy 100 millió dolláros helyreállítási tervet és a lakók becsült veszteségeinek kárpótlását.



A javításokat elkezdték, azonban a süllyedés és a dőlés folytatódott. Nyáron le is álltak, miután felfedezték, hogy az épület további 2,5 centimétert süllyedt. Az alapoknál mért 2,5 centiméteres dőlés a tetőnél már további 7,5 centimétert jelentett, ami odafent összesen már majdnem 56 centiméterre rúgott az NBC helyi adójának tavalyi hírei szerint.



Most a tetőn már 66 centiméter dőlést mértek.



Hamburger a városi hatóságoknak egy múlt heti meghallgatáson elmondta, az épület biztonságos, és a dőlés és süllyedés megállításának, esetleg bizonyos mértékű visszafordításának legjobb módja 18 acéloszlop beillesztése az alapkőzetbe - hangzott el a KNTV adásában.



"A torony évente mintegy 1,74 centimétert süllyed és 7,5 centimétert dől" - tette hozzá Hamburger.



A többek között híres sportolók és a techóriások jómódú alkalmazottai lakta épület különlegességei a borpince, a vetítőterem és egy gomb, ami 15 percen belüli "mérnöki" segítséget ígér.