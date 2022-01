Kazah tüntetések

Kazahsztáni harcok: eddig 164 halott, köztük három gyermek

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a 164 halálos áldozatból 103 Almati városában, az ország legnagyobb településén, a harcok központjában vesztette életét.



A független Kazahsztán 30 éves történetében a mostani a legerőszakosabb megmozdulás a The Guardian jelentése szerint.



A harcok vasárnap este a kazah elnök jelentése alapján az ország legnagyobb részében elcsendesedtek, a hatóságok közölték, hogy ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet, és az élet lassan visszatérhet a normális kerékvágásba. Almatiban a várakozások szerint hétfőn a tömegközlekedés is részben újraindul.



Sultan Gamaletdinov védelmi miniszter-helyettes azonban azt közölte, "terrorelhárítási folyamatok" továbbra is működnek, és addig dolgoznak, "amíg a terroristák tevékenységét teljesen be nem szűntetik és vissza nem állítják Kazahsztán alkotmányos rendjét."



A letartóztatottak száma közben folyamatosan nő, eddig 7939 személyt jelentett a belügyminisztérium.