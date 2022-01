Gyász

Elhunyt Woodstock atyja, Michael Lang

New York | Hetvenhét éves korában elhunyt Michael Lang, a legendás 1969-es woodstocki fesztivál megálmodója és fő szervezője, akinek a mai fesztiválkultúra is sokat köszönhet, bár utolsó próbálkozása, a Woodstock 50 tavalyelőtt csúfos kudarccal végződött. 2022.01.10 ma.hu

Lang halálát limfómia, azaz nyirokdaganat okozta, egy New York-i kórházban hunyt el. Barátai szerint szinte az utolsó pillanatig aktív volt, de a woodstocki fesztivál ötvenedik évfordulájára szervezett rendezvény körüli gondok, majd a fesztivál lefújása rendkívül megviselték.



1969-ben ő volt az, aki kiharcolta a hatóságoknál a szükséges engedélyeket, és huszonöt évesen sikerült megszerveznie minden idők leghíresebb könnyűzenei eseményét, amelyre máig hivatkoznak. A rockzene sokak szerint Woodstockban vívta meg művészetté válásának szabadságharcát.



A New York állambeli Bethelben megtartott monstre koncert, amelyen a legnagyobb sztárok léptek fel, és amely több mint 400 ezres tömeget mozgósított 1969. augusztus 15. és 18. között, minden logisztikai malőr (kilométeres dugók, szakadó eső, víz- és élelmiszerhiány) ellenére óriási siker lett. „Rengeteg fesztivál számára jelentett mintát Woodstock. Megteremtette a rituálét, amit a többiek lemásolhattak" - magyarázta Michael Lang, akinek alakját Ang Lee játékfilmje, a Woodstock a kertemben (Taking Woodstock) is megidézi - írta az Ujszo.com.