New York történelmének egyik legsúlyosabb tűzesetében legalább kilenc gyerek halt meg - videó

Egy magas lakóházban keletkezett ötös súlyosságú tűz legalább 19 ember halálát és több mint egy tucatnyi súlyos sérülését okozta New York Bronx kerületében. Sokan füstmérgezéssel kerültek kórházba.



A tűz a 19 emeletes épület harmadik emeletén tört ki vasárnap reggel. Bár az eredeti ok egyelőre ismeretlen, a tűzoltókat helyi idő szerint 11 óra körül hívták a helyszínre, és azt mondták, hogy annak a lakásnak az ajtaja, ahol a tűz keletkezett, nyitva maradt, így a tűzvész gyorsabban terjedhetett.



A helyszínről készült videókon látszik, hogy a lángok és a füst egy harmadik emeleti ablakból csaptak ki, miközben emberek másztak le a mentők által felszerelt létrán.

❗️BREAKING: 'One of the worst fires' in New York history KILLS at least 19 people, including a four-year-old child



