Erőszak

A végsőkig akar küzdeni az Annamajorban meggyötört kislány édesanyja

A Nový Čas-nak nyilatkozott a meggyötört és az eset után meztelenül kórházba került 11 éves kislány, Andrea édesanyja. A hölgy igazságos büntetést kíván, és elmondta, lánya támadói a mai napig nem kértek bocsánatot.



A kislány vasárnap délután az egyik legjobb barátnőjével ment el otthonról, és úgy beszélték meg, hogy este hétkor már otthon lesz. Édesanyja viszont este már hiába várta őt a vasúti megállónál. Mindeközben viszont a község erzsébetmajori (Alzbetin Dvor) részén megtörtént a traumatikus incidens.



Egy csapat idősebb fiatal leitatta, megverte és levetkőztetette őt, minderről pedig képeket és videókat készítettek, amik aztán a közösségi hálón kötöttek ki. Mikor a kislány később megszólalt, azt mondta, csak arra emlékszik, hogy kiöntötte valaki kofoláját, és ezt bosszulták meg a többiek.



"Minden nap újabb és újabb videók és fotók kerülnek elő, és leginkább arra nehéz gondolnom, hogy ő valahol egyedül volt, megverték és én nem tudtam rajta segíteni" - mesélte az édesanya.



Hozzátette, hogy ugyan lánya mosolyogva ment el, neki rossz érzése volt. Hozzátette, korábban csak egyszer vagy kétszer volt a barátaival Miloslavovban (Annamajor nevű község Szlovákiában). Amikor ezzel az osztálytársnőjével ment, akkor általában fel tudta hívni őt és a másik édesanyja hozta őket vissza. Most azonban nem így történt.



Szavai szerint lánya nagyon szégyenlős, akkor is elbújik, amikor ő nyit rá véletlenül a fürdőszobában, éppen ezért rettenetesen érintheti, hogy ilyesmi felkerült az internetre.



A nő szerint azt a lányt, aki lányát tartja a videón, és a támadás főszereplője volt Elának hívják, egy másik amolyan barátnőféle pedig Natália, aki szerinte a rosszba húzza bele a lányát. További két fiú, aki szerepel a videón, szerinte somorjai, akikről úgy hallotta, drogoznak is. Képtelen rájönni, miért tették ezt a lányával, de bosszantja, hogy a fiatalokat kihallgatta a rendőrség és most már szabadon szaladgálnak.



Az anya azt szeretné, ha mindegyikük megkapná a büntetését és börtönbe kerülnének, és a végsőkig kíván küzdeni ezért - írta a Parameter.sk.