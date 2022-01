Természetkárosítás

Vérvörös festékkel öntötték le a világ egyik legszebb helyét - videó

Vörös festékkel rongálták meg két helyen is a hófehér üledékes kőzetből, a magas mésztartalmú márgából álló különleges geológiai formációt, amely a Scala dei Turchi néven vált világhírűvé.



Az agrigentói ügyészségen Luigi Patronaggio ügyész már eljárást is indított az UNESCO világörökségi helyszínei közöt szereplő terület megrongálása miatt. Vakolatok színezésére használatos, vízben oldódó porfestéket használtak az elkövetők.



Az ügyészség elrendelte az festék részletesebb vizsgálatát, valamint a környékbeli festékboltokat is megkérdezik. A törökök lépcsője néven ismert rész a szicíliai tengerpart talán legikonikusabb helyszíne.