Erőszak

Lángba borult egy férfi, miután sokkolót használtak ellene - súlyosan megétett, majd meg is halt

A New York-i főügyészi hivatal felvételeket tett közzé egy férfiról, aki lángba borult, miután a rendőrség sokkolót használt ellene - a férfi halálával kapcsolatos vizsgálat részeként, közel két hónappal az incidens után.



A pénteken közzétett október 30-i biztonsági felvételeken a 29 éves Jason Jones látható, amint agresszívan viselkedik a New York állambeli Catskillben lévő rendőrőrsön. Miután cirkuszolt, őrjöngött, Jones levetkőzött, bakancsát az asztalhoz vágta, és kiabált a rendőrökkel.



Ezután látható, amint Jones kézfertőtlenítővel borítja be a fejét, és fenyegetően közeledik a rendőrökhöz, aminek hatására az egyik rendőr elsütötte a sokkolóját. Jones azonnal lángra lobbant, mivel a kábító fegyver reakcióba lépett a gyúlékony fertőtlenítővel. Míg Jones lángoló fejjel hadonászott, a rendőrök kiszaladtak - segítségért, majd egy másik visszraohant a szobába, hogy segítsen a férfi fejét eloltani.

Bár súlyosan megégett, Jones még közel 20 percig járkált a szobában, mielőtt az egészségügyi tisztviselők kórházi hordágyon elvitték kezelésre.

A főügyészség szerint Jones december 15-én - közel két hónappal az eset után - a kórházban halt meg. Halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



Letitia James, New York-i főügyész pénteken hozta nyilvánosságra a felvételeket "az átláthatóság növelése és a közbizalom megerősítése érdekében ezekben az ügyekben", bár hangsúlyozta, hogy a közzététel "nem véleménynyilvánítás bármelyik fél bűnösségét vagy ártatlanságát illetően".