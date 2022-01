Lengyelország

Lengyelországban nyolc százalékosra csökkentik az üzemanyagok áfáját

Lengyelországban az üzemanyagok jövedéki adójának korábbi csökkentése után februártól nyolc százalékosra fogják csökkenteni az üzemanyagok áfáját is, így 5 zloty körüli értékre (mintegy 396 forint) nyomnák le a literenkénti árakat - jelentette be pénteken Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő.



Az interia.pl lengyelországi hírportálnak Morawiecki elmondta: jövő héten második inflációellenes csomagot hirdetnek meg a november végi, az üzemanyag-, energia- és gázárak adóit csökkentő első változat után.



Az újabb csomag tartalmazni fogja az üzemanyagok áfájának csökkentését is a jelenlegi 23 százalékról 8 százalékra, az intézkedés február elejétől, fél évig lesz érvényben - közölte a kormányfő.



A lengyel kormány december közepén kérvényezte az Európai Bizottságnál, hogy csökkenthessék az üzemanyagok áfáját. Morawiecki elmondta: az áfa csökkentéséről annak ellenére döntöttek, hogy Brüsszelből még nem érkezett válasz. "Jobban érdekel, mit gondolnak a lengyelek Gorlicében, Szczecinekben, Elkben, Rawiczban vagy Siedlcében, mint a Brüsszelben vagy Berlinben tevékenykedő európai bürokraták nézetei" - jelentette ki.



Morawiecki szerint a lépés következtében további 60-70 garassal (48-55 forint) csökken majd a benzin és a dízel literenkénti ára, így az üzemanyagárak a december eleji, 6 zlotynál (475 forint) is magasabb értékről a jelenlegi mintegy 5,7 zlotyn (451 forint) keresztül 5 zloty körüli értékre csökkenhetnek.



Az intézkedés jelentős hatással lesz az állami költségvetésre, amelynek bevételeiből hat hónap alatt több mint 3 milliárd zloty (237,6 milliárd forint) esik ki - ismerte be Morawiecki.



Az egész második inflációellenes csomag költségei 6-7 milliárd zlotyt (475-554 milliárd forint) tesznek ki, az első csomag pedig 10 milliárd zloty (785,8 milliárd forint) költségvetési bevételkiesést okoz. Az intézkedések elvárások szerint több mint 1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, amely az év közepén akár 8 százalékos is lehet a lengyel jegybank elemzései szerint.