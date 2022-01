Koronavírus-járvány

Megszűnt az Angliába utazók indulás előtti tesztkötelezettsége

Megszűnt pénteken a külföldről Angliába utazók indulás előtti koronavírus-tesztelési kötelezettsége, és az érkezés utáni teszt eredményét sem kell elkülönítésben megvárni.



Az új szabályozás brit idő szerint hajnali 4 órától - közép-európai idő szerint 5 órától - lépett érvénybe.



A brit kormány két lépésben enyhíti az utazáshoz kötődő tesztelési előírásokat: vasárnap hajnaltól megszűnik az angliai érkezés utáni PCR-teszt elvégzésének kötelme is, és attól az időponttól elégséges egy gyorsteszt (lateral flow test) elvégzése az érkezés utáni második nap végéig.



Mindezt Boris Johnson brit miniszterelnök és Grant Shapps közlekedési miniszter jelentette be a héten. Az előírások enyhítése a koronavírus ellen teljes körűen beoltott felnőtt beutazókra, illetve - oltási státustól függetlenül - a 18 éven aluliakra vonatkozik.



Az intézkedés hatálya Angliára terjed ki, mivel az Egyesült Királyság többi országában - Skóciában, Walesben és Észak-Írországban - a helyi kormányok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy követik-e a brit kormány által bejelentett módosításokat.



A szabályozás értelmében az angliai érkezés utáni gyorsteszt elvégzéséhez nem használható a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) ingyenes tesztelési szolgáltatása, vagyis a gyorsteszteket egészségügyi magánszolgáltatóktól kell megrendelni.



Ha az angliai érkezés utáni gyorsteszt eredménye pozitív, az érintettnek elkülönítésbe kell vonulnia és PCR-tesztet kell elvégeztetnie, ehhez viszont már használható az NHS ingyenes tesztelési szolgáltatása.



A közlekedési miniszter bejelentette azt is, hogy a brit kormány még január vége előtt teljes körűen felülvizsgálja az utazásra vonatkozó intézkedéseket, és stabil szabályozási rendszert léptet életbe 2022 egészére. Ennek részleteit Grant Shapps egyelőre nem ismertette.



Az eddigi szabályozás alapján az Angliába beutazóknak az indulás előtt legfeljebb 48 órával PCR- vagy gyorstesztet kellett elvégeztetniük, és az érkezés után ugyancsak kötelező PCR-teszt eredményét elkülönítésben kellett megvárniuk.



Ezek közül péntek hajnaltól az indulás előtti tesztelési kötelezettség szűnt meg, és az érkezés utáni újabb teszt eredményének megérkezéséig sem kell már karanténban maradni.



Azoknak azonban, akik vasárnap előtt utaznak Angliába, még PCR-szűrésnek kell alávetniük magukat, és csak vasárnap hajnaltól lesz elégséges a néhány perc alatt eredményt mutató, jóval olcsóbb gyorsteszt.



A gyorsteszt időpontját is le kell foglalni még az indulás előtt.



A brit kormány a gyorsan terjedő omikron koronavírus-variáns behurcolásának megfékezése végett rendelte el tavaly a külföldről beutazók tesztelési kötelezettségének szigorítását.

Boris Johnson az enyhítéseket bejelentő szerda esti alsóházi tájékoztatóján elmondta: az omikron felbukkanása utáni időszakban még helyénvaló intézkedés volt e szigorítások elrendelése a vírusvariáns nagy-britanniai elterjedésének lassítása végett.



Azóta azonban ez a vírusváltozat olyan mértékben elterjedt Nagy-Britanniában, hogy az utazási tesztkötelezettségek már csak korlátozott hatást gyakorolnak a fertőződési esetszámok növekedésére, a turisztikai szektort viszont jelentős pótlólagos költségekkel terhelik - mondta a brit kormányfő.



Hozzátette: a szigorú tesztelési kötelezettségek az Angliából külföldre utazókat is elbizonytalanították, mivel sokan tartottak attól, hogy a visszaindulás előtti teszt esetleges pozitív eredménye miatt külföldön ragadnak.