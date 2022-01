Tragédia

Tizenhárom halott egy philadelphiai háztűzben, hét gyerek is van az áldozatok között

Tizenhárman vesztették életüket szerdán egy lakástűzben az amerikai Pennsylvania állambeli Philadelphiában - közölte a helyi tűzoltóság.



A tájékoztatás szerint a halottak között hét gyerek is van, két embert pedig életveszélyes sérülésekkel kórházba szállítottak.



Jim Kenney philadelphiai polgármester "rendkívül lesújtónak" nevezte, hogy ennyi gyerek életét követelte a tűzeset. "Foglalják kérem imáikba ezeket a kisgyerekeket!" - mondta.



A tűz eddig ismeretlen okokból tört ki a reggeli órákban, egy háromemeletes sorház középső emeletén a Fairmount nevű városrészben. A lángokat egy óra alatt sikerült eloltani.



A tűzoltóság arról is beszámolt, hogy négy füstérzékelő is volt az épületben, de egyik sem működött.