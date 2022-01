Románia

Romániában gyermek-segélyhívószámot hoztak létre

Romániában nehéz helyzetben levő gyermekek megsegítésére alkalmas gyermek-segélyhívószámot hoztak létre, amelyet akár a bántalmazott kiskorúak is használhatnak - jelentette be szerdán Gabriela Firea családügyi miniszter.



A tárcavezető elmondta, hogy szerdától a megszokott 112-es segélyhívószám mellett működik a 119-es gyermek-segélyhívószám is, amelyre a bántalmazott, elhagyott, éheztetett és egyéb nehéz helyzetben levő gyerekekről lehet értesíteni a hatóságokat. A miniszter elmondta, olyan gyermek is segítséget kérhet, aki úgy érzi, hogy visszaélést követtek el vele szemben, trauma érte, nélkülözni kénytelen vagy egyéb vészhelyzetbe került. A tárcavezető arra biztatta az állampolgárokat, hogy bárki hívja a segélyhívószámot, akinek tudomása van bántalmazott, elhagyott gyerekről még akkor is ha nem rokona a kiskorú. A miniszter hangsúlyozta, hogy Romániában is alkalmazni kell olyan modelleket, amelyek sikereseknek bizonyultak az Európai Unióban.



Rámutatott: az állandó jelleggel működő ingyenes segélyhívószám összeköttetésben lesz a 112-es segélyhívószámmal azokra az esetekre, amikor veszélyben levő gyereket azonnal meg kell menteni. A nem azonnali beavatkozást igénylő hívások tartalmát a szakemberek elemezni fogják és fontossági sorrendet állítanak fel a jelentett esetek között. Romániai felmérések szerint szinte minden második gyermeket fizikai bántalmazás ér a családban, 18 százalékuk éhezik, 5 százalékukat pedig az iskolában éri bántalmazás.