Koronavírus-járvány

Belgiumban börtönbüntetésre ítéltek hamis teszteredményt bemutató utazókat

A brüsszeli illetékes bíróság egy évig tartó börtönbüntetésre ítélt 16 utast, aki az elmúlt hónapokban meghamisított negatív koronavírusteszt-eredményről szóló igazolást mutatott be a brüsszeli nemzetközi repülőtéren azért, hogy külföldre utazhasson - írta a La Libre Belgique című belga napilap szerdán.



A francia nyelvű napilap közölte, a szerdán meghozott ítélet a vádlottak első csoportját érinti azon 160 ember közül, akinek bíróság előtt kell számot adnia a hamis koronavírusteszt-eredményről szóló igazolással történt visszaélés miatt.



A beszámoló szerint az elmúlt hónapokban mintegy 820 embert vettek őrizetbe a brüsszeli repülőtéren. Valamennyien hamis tanúsítvánnyal próbáltak külföldre utazni. Közülük közel hétszázan fogadták el a hatóságok által kiszabott 750 eurós (mintegy 270 ezer forint) büntetést, ezért nem kellett bíróság elé állniuk.



A büntetést be nem fizető, a vádlottak első csoportjába tartozók közül 12 nem jelent meg a tárgyaláson. Közülük 11-et hat hónap börtönbüntetésre és 1600 eurós (mintegy 600 ezer forint) pénzbüntetésre ítélték. A tizenkettedik vádlott a pénzbírság megfizetése mellett egyéves börtönbüntetést kapott, ugyanis a tervezett utazás időpontjában, illetve a hamis igazolás bemutatásakor a koronavírus aktív hordozója volt.



A tárgyaláson és az ítélethirdetéskor jelen lévő négy vádlott közül az egyik utast - aki azt állította: nem tudott arról, hogy hamis igazolást mutat be - hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre és 800 eurós (mintegy 300 ezer forint) pénzbüntetésre ítéltek. A jelen lévő további három vádlottat 60 órás közmunkára, és egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.



A bíróság az ítélet indoklásában megállapította, hogy a vádlottak "szándékosan veszélyeztették a társadalmat azzal, hogy saját utazási szándékukat a közérdek fölé helyezték". A vádlottak viselkedése "nemcsak, hogy aszociális, hanem mások életét is veszélyeztette" - tették hozzá.



A napilap az elítéltek állampolgárságát nem közölte.



Az illetékes belga közegészségügyi intézet szerdai tájékoztatása szerint ismét meredeken emelkedik a koronavírussal frissen megfertőzöttek száma Belgiumban. Az elmúlt hét napban naponta átlagosan 11 132 új fertőzéses esetet jelentettek, ami 79 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. Ismét egyre több embert, naponta átlagosan 162 beteget szállítottak kórházba koronavírus-fertőzés miatt, ez 20 százalékos növekedést jelent az előző hét megbetegedéseihez képest. Jelenleg 1882 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 504-en részesülnek intenzív ellátásban, és 283 beteg esetében kell lélegeztetőgépet alkalmazni. Belgiumban naponta átlagosan 24 ember hal meg a fertőzés következtében, de a mutató csökkenő tendenciát mutat - közölték.



A világjárvány kezdete óta 2 millió 151 ezer 914 ember szervezetében mutatták ki a koronavírust, és 28 407 ember halt meg a vírus okozta betegség szövődményeiben Belgiumban.