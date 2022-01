Koronavírus-járvány

Újabb Covid-igazolásokat hamisító bűnszervezetet lepleztek le Kárpátalján

Újabb, hamis Covid-igazolásokat és PCR-teszteket gyártó bűnszervezetet lepleztek le az ukrán hatóságok Kárpátalján - adta hírül az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).



A közlemény szerint a négyfős hamisító csoport saját titkos nyomdát üzemeltetett, amelyben hamis dokumentumokat - nemzetközi Covid-igazolásokat és PCR-teszteket - állítottak elő. Körülbelül egy évig folytatták ezt az illegális tevékenységet, amellyel több százezer hrivnyát (1 hrivnya 11,65 forint) kerestek. A klienseiket egy helyi egészségügyi intézményben dolgozó tettestársuk hajtotta fel nekik.



Az országban már több, Covid-igazolásokat és PCR-teszteket hamisító csoportot lepleztek le, és Kárpátalján sem ez volt az első. December közepén az ukrán határőrség számolt be arról, hogy a megyében az egyik határátkelőnél folyt illegális kereskedelem ilyen dokumentumokkal. Akkor a hálózat felderítésében közösen vett részt a határőrszolgálat csapi és lvivi (lembergi) részlege, valamint az ungvári járási rendőrkapitányság. A hamis iratok darabjáért 50 eurót kértek az elkövetők.



A Kijev megyei rendőrség pedig kedden számolt be arról, hogy december 28. és január 3. között a kijevi Boriszpil nemzetközi repülőtéren 19-en mutattak be hamisnak látszó Covid-igazolást.



Ukrajnában szerdára az eddig azonosított koronavírusos fertőzöttek száma 4571-gyel 3 682 659-re, az elhunytaké 273-mal 96 709-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint négyezerrel 94 157-re csökkent. Az elmúlt napon 1366 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 835 698-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 912 624-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik - kiegészítő, illetve emlékeztető - oltást eddig 12 312-en kaptak. Kedden 102 478 embert oltottak be.