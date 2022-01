Koronavírus-járvány

Pozitív lett Henrik luxemburgi nagyherceg koronavírustesztje

Megfertőződött az új típusú koronavírussal a luxemburgi uralkodó, Henrik nagyherceg - közölte a Luxemburg Times című, angol nyelvű luxembourgi hírportál az uralkodói palota közleményére hivatkozva szerdán.



A beszámoló szerint a 66 éves nagyherceg önkéntes karanténba vonult, miután kedden úgy az antigén-, mint a PCR-tesztje pozitív lett. Az uralkodó enyhe tüneteket mutat - írták.



A közlemény kitért arra is, hogy megtartják Luxemburg új pénzügy-, sport- és társadalombiztosítási minisztereinek szerdára tervezett eskütételét. A nagyherceg - aki apját, János nagyherceget 2000-ben követte a trónon - a ceremónián videokonferencia útján vesz részt a kelet-luxemburgi Berg palotájából.



A hírportál beszámolt arról is, hogy hétfőn Taina Bofferding belügyminiszternél is kimutatták a fertőzést. Tavaly Xavier Bettel miniszterelnököt egy hétig ápolták kórházban koronavírus-fertőzés miatt - emlékeztettek.



Az illetékes luxemburgi egészségügyi intézet legfrissebb beszámolója szerint rekordot dönt a frissen feljegyezett fertőzöttek száma Luxemburgban. A jelentős mértékű növekedésért a vírus omikron nevű variánsa felelős - közölték.



A hét folyamán naponta átlagosan ezer pozitív esetet regisztráltak, a múlt hét második felében pedig az 1230-at is meghaladta fertőzöttek napi száma. Kórházakban 66 beteget ápolnak koronavírussal, közülük 19-en részesülnek intenzív ellátásban.



A járvány kezdete óta 912-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és 106 235-en fertőződtek meg az új típusú koronavírussal a nagyhercegségben.



A luxemburgi kormány legutóbb karácsony napján jelentett be korlátozásokat a járvány megfékezésére. A frissített szabályok értelmében a vendéglátóhelyeknek este 11-kor be kell zárniuk. Azoknak pedig, akik még nem kaptak emlékeztető oltást, friss koronavírustesztet kell felmutatniuk, ha szórakozóhelyre vagy étterembe kívánnak menni. A luxemburgi parlament hamarosan vitát kezd a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételéről - közölték.



A Németország, Belgium és Franciaország által határolt, mintegy 620 ezer lakosú Luxemburg 1835 óta élvez teljes függetlenséget. Európa egyik legkisebb szuverén nemzete a NATO és az Európai Unió alapító tagjai közé tartozik.