Koronavírus-járvány

Izraelben a legtöbb fertőzöttet azonosították a járvány kezdete óta

A koronavírus-járvány megjelenése óta a legtöbb, csaknem 12 ezer új fertőzöttet azonosítottak Izraelben az omikron vírusváltozat által dominált ötödik járványhullámban - jelentette a Walla hírportál szerdán. A kormányfő arról számolt be, hogy helyi kutatás szerint a negyedik oltás után közel ötszörösére ugrik az ellenanyagszint.



A legfrissebb közlések szerint 11 978 új fertőzöttet azonosítottak a több mint 200 ezer, kedden elvégzett teszttel, amelyek 6,65 százaléka volt pozitív. Egy nap alatt még sohasem találtak ilyen sok vírushordozót Izraelben a járvány tavalyelőtti megjelenése óta. Az R fertőzési együttható is folyamatosan emelkedik, jelenleg 1,94, vagyis 100 fertőzött 194-nek adja át a vírust, ami a járvány viharos terjedését jelzi.



Naftali Bennett miniszterelnök kedden személyesen tájékoztatott arról, hogy az első, Izraelben végzett kutatás szerint a negyedik oltás felvétele után egy héttel közel ötszörösére ugrik az ellenanyagszint a vérben.



Ezen a héten megkezdték a veszélyeztetett csoportok és a 60 évnél idősebbek újraoltását, az immár negyedik - második emlékeztető - adag beadását a vírussal szembeni védettség növelésére.



A kórházakban ápolt Covid-betegek száma tovább emelkedett 285-re, közülük 125-en vannak súlyos állapotban, és 38-an szorulnak lélegeztetőgép segítségére.



Kedden már 91 "piros", vagyis jelentősen fertőzött települést, 55 közepesen fertőzött, vagyis "narancssárga" és 53 "sárga" települést tartottak nyilván, ahol kismértékben volt jelen a koronavírus, míg 76 hely számított "zöldnek", vagyis alig vagy egyáltalán nem fertőzöttnek.



2020. december vége óta 6 595 473, tizenkét évnél idősebb embert oltottak már be legalább egyszer a Pfizer/BioNTech vakcinájával, ami az ország lakosságának 70,92 százaléka. Eddig 4 284 424-en vették fel a harmadik adag vakcinát, ami a lakosság 46,07 százalékát jelenti.



A járvány megjelenése óta a 9,4 millió lakosú országban 1 423 289 fertőzöttet regisztráltak a hatóságok az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Jelenleg Izraelben 57 858 aktív fertőzöttet tartanak nyilván. A SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben tavaly február óta 8247-en, az utóbbi hét napban négyen haltak meg.