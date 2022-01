Hadsereg

Észak-Korea ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger felé

Észak-Korea ismét ballisztikus rakétát indított a Japán-tenger felé szerdán a kora reggeli órákban - közölte a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága.



A tájékoztatás szerint a rakétát egy szárazföldi platformról bocsátották fel. A bizottság azt is tudatta, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve szorosan figyelemmel kísérik a helyzetet.



A japán kormány szintén tájékoztatott arról, hogy Észak-Korea elindított egy ballisztikus rakétát.



A kelet-ázsiai ország legutóbb októberben hajtott végre ilyen tesztet. A ballisztikus rakétákkal végzett kísérleteket az ENSZ határozatai tiltják számára.



Phenjan évek óta folytatja a nukleáris robbanófejjel felszerelhető rakéták fejlesztését. Ezért súlyos nemzetközi szankciókkal sújtották.



Az észak-koreai állami hírügynökség szeptember utolsó napjaiban arról számolt be, hogy kipróbáltak egy saját fejlesztésű hiperszonikus rakétát is. Ezt a fegyvertípust gyakran forradalmi újításként emlegetik, mert a hiperszonikus rakéták viszonylag alacsony magasságon repülnek, és óránként nagyjából 6200 kilométert képesek megtenni, ami a hangsebesség ötszöröse. Elfogásuk éppen ezért igen nehéz a légvédelmi rendszerek számára.



Az Észak-Korea és az Egyesült Államok közötti tárgyalásokon nem történt előrelépés Phenjan nukleáris és rakétaprogramjának korlátozása terén azóta, hogy Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump előző amerikai elnök 2019 februárjában Vietnamban csúcstalálkozót tartott.