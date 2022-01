Tűz

Kigyulladt a parlament Fokvárosban - videók

Kigyulladt a dél-afrikai Fokvárosban a nemzetgyűlés épülete vasárnap reggel, a lángok és a fekete füst már messziről látszódott.



A reggel 6 óra körül keletkezett tűzből lángok terjedtek az épületben - jelentette a helyi média a tisztviselőkre hivatkozva. A tűz a tetőre is átterjedt a polgármesteri bizottság biztonságért felelős tagja, JP Smith szerint.



A tisztviselő szerint a lángok olyan súlyosak voltak, hogy az épület statikailag is megrongálódott. A kezdetben a helyszínre siető több tucat tűzoltó nem bírt a lángokkal, folyamatos erősítést kértek.



"A tetőn még a bitumen is olvadt, ami jezli, mekkora volt a forróság" - mondta a helyi News24-nek a Fokváros Városi Tűzoltó és Mentőszolgálat szóvivője, Jermaine Carelse. Azt is elmondta, hogy félő, hogy az épület összedőlhet.

"Jelentések szerint egyes falakon repedések mutatkoznak, ami összeomlásra utalhat" - mondta Carelse.

Fire at Parliament in Cape Town as seen from Table Mountain pic.twitter.com/AS4djLJa1N — Rowan Spazzoli (@rspazzoli) January 2, 2022

Úgy vélik, hogy a tűz a harmadik emelet egyik irodájában keletkezett. A térfigyelő kamerák felvételeit most vizsgálják, hogy megállapítsák az okot.

Smoke billows from the roof of parliament in footage shot from Government Avenue in the company's Garden. Video: City of Cape Town pic.twitter.com/eAREWGMhQK — David Chambers (@daveincapetown) January 2, 2022

A dél-afrikai parlament eredeti épülete a 19. század végéről származik. Két további épületrész is van, a legújabbat az 1980-as években építették.