Koronavírus-járvány

Ukrajnában februárban újabb járványhullám várható az omikron variáns terjedése miatt

A koronavírus különösen fertőző omikron variásának terjedése miatt Ukrajnában februárban a járvány újabb fellángolására lehet számítani - jelentette ki Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára pénteken.



A tisztségviselő kifejtette, hogy az újabb hullám elsősorban attól függ, hány ukrán utazik a januári ünnepek alatt külföldre. Kiemelte, hogy azok 80 százaléka, akiknél kimutatták az omikron variánst, külföldön járt. Felhívta a figyelmet egyúttal arra, hogy elkerülhető a járvány fellángolása, ha minél többen felveszik a védőoltást.



Viktor Ljasko egészségügyi miniszter december 18-án közölte, hogy kiszűrték az első ukrán beteget, aki az új típusú koronavírus omikron változatával fertőződött meg. Az elmúlt napokban már több, omikronnal megfertőződött beteget regisztráltak az ország különböző részeiben, köztük a fővárosban, Kijevben is. Legutóbb csütörtökön azonosították a vírusnak ezt a változatát két, Zsitomir megyei nőnél, aki megbetegedése előtt Olaszországban járt.



Oleh Ruban, a fogyasztóvédelmi szolgálat kijevi részlegének igazgatója közben pénteken egy tévéműsorban közölte, hogy a fővárosban a tanulók a téli szünet után visszatérhetnek az iskolapadokba. Szavai szerint jelenleg nincs a járvány terjedéséről olyan előrejelzés, amely indokolná a tanítási szünet meghosszabbítását. Kijevben december 28-án kezdődött, és a tervek szerint január 9-ig tart a téli szünet az iskolákban.



Ukrajnában péntekre az eddig azonosított fertőzöttek száma 7029-cel 3 667 649-re, az elhunytaké 209-cel 95 899-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben csaknem 1800-zal 102 892-re csökkent. Az elmúlt napon 1578 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 698 387-en adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 999 847-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik oltást eddig 8780-an kaptak. Csütörtökön 101 705 embert oltottak be.