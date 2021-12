Koronavírus-járvány

Az isten háta mögötti antarktiszi állomáson is kitört a Covid-19 járvány

Az Antarktiszon található belga Princess Elisabeth Sarki Állomáson dolgozó kutatók megfertőződtek az új koronavírussal, annak ellenére, hogy a személyzet minden tagja be van oltva, és minden újonnan érkezőnek szigorú biztonsági protokollokat kell követnie.



Az állomás 25 fős személyzetének kétharmada kapta el a SARS-CoV-2-t - erősítette meg a belga sarkvidéki titkárság a hét elején a helyi médiának. Rejtély azonban, hogy a vírus hogyan juthatott el az Antarktisz partjaitól mintegy 220 kilométerre fekvő távoli állomásra.



"A jelenlévők mindegyike kapott két adag vakcinát, egy személy pedig még emlékeztető oltást is" - mondta Alain Hubert, a létesítmény vezető üzemeltetője és a biztonsági intézkedésekért felelős vezetője. A személyzet minden tagjának egy sor PCR-teszten is át kell esnie az állomáshoz vezető hosszú út során.



Az oda úton lévők egy PCR-teszten vesznek részt Belgiumban, mielőtt elindulnak Dél-Afrikába, majd öt nappal az érkezésük után egy újabbat. Fokvárosban 10 napig karanténban vannak, majd további két vizsgálatnak vetik alá magukat: az egyiknek az Antarktiszra való indulás előtt, a másiknak pedig öt nappal az állomásra való megérkezés után.



Úgy tűnik azonban, hogy még az ilyen szigorú ellenőrző intézkedések sem voltak elegendőek, mivel december közepén jelentették az első Covid-19-es esetet az állomáson az újonnan érkezők egy csoportja körében. Az érintett személyt azonnal elkülönítették, de hamarosan kiderült, hogy két másik személy is elkapta a koronavírust.



Mindhárom fertőzött kutatót december 23-án evakuálták, de ez az intézkedés nem akadályozta meg a vírus további terjedését. A sarkvidéki titkárság által megkeresett virológus szerint az állomás személyzetét megfertőző változat az Omicron lehet - a Dél-Afrikában nemrégiben felfedezett, erősen fertőző törzs.



A média szerint az állomáson két sürgősségi orvos és minden szükséges felszerelés rendelkezésre áll, hogy mindenkit ellássanak, aki megbetegszik. Közben a sarki titkárság karantén alá helyezte a személyzetet, és leállította az újonnan érkezőket. A két új expedícióra induló felfedezőket január 12-re várták, de most elhalasztották az érkezésüket.