Koronavírus-járvány

Izraelben kültéri maszkviselést vezetnek be az ötven főnél népesebb tömegeknél

Izraelben szabad téren is kötelező lesz a maszkviselés az ötven főnél népesebb tömegeknél már csütörtök éjféltől az omikron koronavírus-változat elleni védekezés érdekében - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtök este.



"Ellenőrzésünk alatt tartjuk a helyzetet, sokkal jobban állunk a világ más részeihez viszonyítva" - közölte Nicán Horovic egészségügyi miniszter a korábbi vírusváltozatoknál sokkal fertőzőbb omikron elleni védekezés újabb lépéseiről tartott csütörtök esti minisztériumi sajtótájékoztatóján.



"Ez nem influenza, és nem szabad félvállról venni, továbbra is együtt fogunk élni a koronavírussal"- hangsúlyozta. "Az elkövetkező hetekben többet meg fogunk tudni arról, miként viselkedik az omikron változat, milyen veszélyes, és mi kell ahhoz, hogy sikeresen átvészeljük ezt a hullámot" - fogalmazott az izraeli egészségügyi miniszter..



"Nem indokolt, hogy újra és újra a gazdaság bezárásáról beszéljünk, leállásról, mindez nincs napirenden. Az omikron-járványhullám más, mint elődei, megfontolt és felelősségteljes kockázatkezeléssel dolgozunk"- tette hozzá.



Az újév megünnepléséről szólva felszólította a lakosságot, hogy "vigyázzon magára", és hangsúlyozta: mindenkinek személyes felelőssége, hogy megakadályozza mások megfertőződését.



Nachman As professzor, az egészségügyi minisztérium főigazgatója bejelentette, hogy a negyedik, újabb emlékeztető oltást egyelőre csak az immunhiányos betegek számára engedélyezte, és nem minden 60 év feletti számára, miként a tanácsadó grémium javasolta. Emellett több kórházban már korábban megkezdték az egészségügyi személyzet újraoltását.



Csütörtökön Izraelbe érkezett az első szállítmány a Pfizer gyógyszergyár tablettájából, amelyet szintén a koronavírus okozta betegség kezelésére szánnak. Ezt először a veszélyeztetett csoportokba tartozó fertőzötteknek fogják adni.



Izraelben továbbra is meredeken emelkedik az új fertőzöttek száma a koronavírus omikron változatának elterjedése nyomán. Szerdán 3947 új vírushordozót azonosítottak, a mintegy 135 ezer teszt pozitivitási aránya 2,93 százalék volt.