Koronavírus-járvány

Hollandiában mélyponton van a kórházban kezeltek száma, azonban egyre több az új fertőzött

A holland kórházakban november közepe óta most kezelik a legkevesebb koronavírusos fertőzöttet, azonban mintegy háromhetes folyamatos csökkenés után ismét nő az új esetek száma - írta csütörtökön a helyi sajtó a legfrissebb statisztikák alapján.



Az elmúlt 7 napban napi átlagban ismét mintegy 15 ezer új fertőzöttet jelentettek, míg a kórházi ápolásra szorulók száma több száz fővel csökkent a múlt héten, és az intenzív osztályokon is kevesebb embert kezelnek. Hollandiában is már a koronavírus omikron változata dominál, Amszterdamban ez a variáns felel a fertőzések 80 százalékáért.



Amszterdamban, amely a fertőzések egyik gócpontja, az önkormányzat betiltotta a holland kormány által elrendelt lezárások ellen vasárnapra tervezett tüntetést, arra hivatkozva, hogy a szervezők megtagadták az esemény biztonságos lebonyolítását. A városi vezetés sajtóközleményében azt írta, hogy a megengedett 3500 helyett 25 ezren vennének részt a demonstráción, továbbá "a rendőrség olyan információknak van birtokában, amelyek arra utalnak, hogy a tüntetők egy része erőszakra készül". Sajtóhírek szerint az is hozzájárult a döntéshez, hogy a rohamrendőrség vasárnapra országos sztrájkot hirdetett.



Múlt szombaton Hollandiában ismét lezárások léptek életbe. Az intézkedések értelmében a nem alapvető fontosságú árucikkeket forgalmazó kereskedelmi egységek január közepéig zárva tartanak. Az oktatási intézményeknek január 9-ig kell zárva tartaniuk, a kabinet a jövő hónap első hetében dönt arról, hogy ezután újraindulhat-e a jelenléti oktatás. Az országban korábban több tüntetést tartottak a lezárások ellen, a megmozdulások néhány helyen erőszakba torkolltak. A korlátozásokat a kormány november közepén vezette be ismét, miután rekordszámú fertőzöttet igazoltak.