Koronavírus-járvány

Az ukrán elnök válaszolt egy oltásellenes petícióra

Az államfőhöz intézett petíció szerzője azt sérelmezte, hogy egyes szférák alkalmazottai számára kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltást. 2021.12.30 15:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy oltásellenes lakossági petícióra adott válaszában leszögezte, hogy különösen veszélyes fertőző betegségek esetén az állampolgárok kötelezhetők védőoltás felvételére és bevezethetők karantén-intézkedések az ukrán törvények által előírt módon - számolt be csütörtökön az UNIAN hírügynökség.



Az államfőhöz intézett petíció szerzője azt sérelmezte, hogy egyes szférák alkalmazottai számára kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltást. Állítása szerint emiatt sokan lejárt szavatosságú vakcinát is felvesznek, félve attól, hogy elveszítik állásukat, illetve keresetüket.



Ukrajnában az oltakozás kötelező a pedagógusoknak, a központi és a helyi közigazgatásban dolgozóknak, a központi végrehajtó hatóságok irányításához kapcsolódó vállalkozások, intézmények, szervezetek, a szociális szféra és a stratégiai vállalatok alkalmazottainak.



Az elektronikus petíciót legalább 25 ezren írták alá, így az államfőnek kötelezően válaszolnia kellett rá. Zelenszkij hozzáfűzte: a kormányhoz fordult, hogy derítsék ki, volt-e olyan eset, hogy lejárt szavatosságú oltóanyagot adtak be, ha igen, a kabinet tegye meg a szükséges intézkedéseket.



Denisz Smihal miniszterelnök közben biztosított afelől, hogy nem terveznek újabb, az egész országra kiterjedő zárlatot bevezetni. Rámutatott, hogy még a legszigorúbb korlátozássokkal járó vörös kategóriába sorolt régiókban is az üzleti szféra szabadon működhet, ha minden alkalmazott felvette a védőoltás mindkét dózisát.



Katerina Kuzminova, a Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) elemzője online sajtótájékoztatóján elmondta, hogy adataik szerint Ukrajna 25 régiójából már 20-ban meghaladta a 40 százalékot azoknak a lakosoknak a száma, akik legalább egy dózist felvettek a védőoltásból. Kifejtette, hogy változatlanul vezető helyen áll a főváros, Kijev, ahol a lakosság 72 százaléka már az oltás mindkét adagját felvette, második helyen pedig Kijev megye van, ahol ez az arány 54 százalék. Ugyanakkor Kárpátalján a legalacsonyabb az oltottak aránya, ahol az első dózist még csak az ott lakók 32 százaléka adatta be magának, mindkét adagot pedig 25 százalékuk.



Ukrajnában csütörtökre az eddig azonosított fertőzöttek száma 5930-cal 3 660 620-ra, az elhunytaké 278-cal 95 690-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint 4700-zal 104 681-re csökkent. Az elmúlt napon 1747 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.



A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 625 553-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 045 616-an pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik oltást eddig 6974-en kaptak. Szerdán 117 042 embert oltottak be.