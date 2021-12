Terrorizmus

Elfogták az Iszlám Állam egyik pokolgép-készítőjét

Marokkóban letartóztatták az Iszlám Állam terrorszervezet egyik feltételezett tagját, aki a robbanóanyagok és -szerek készítésének egyik szakértője volt - jelentette be a helyi központi bűnüldöző hatóság szerdán Rabatban.



A 24 éves férfi - akit a főváros közelében vettek őrizetbe kedden - a hatósági közlemény szerint már előrehaladott szakaszban tartott egy terrormerénylet előkészítésében, robbanószerekkel is több kísérletet hajtott végre.



A gyanúsított számos szélsőséges internetes oldalról töltött le információkat, elsősorban a robbantások és öngyilkos merényletek műszaki-technikai részleteiről, továbbá helyi börtönök, illetve a biztonsági erők elleni támadások lehetőségeiről.



A férfi leleplezésében és elfogásában az amerikai hírszerzés is közreműködött - tette hozzá a rabati közlemény.