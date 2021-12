Bűnügy

Elítélték a nőt, aki kiskorú lányokat toborzott Jeffrey Epsteinnek

Egy New York-i bíróság kiskorúak rovására elkövetett szexuális bűncselekmények miatt elítélte Ghislaine Maxwellt, Jeffrey Epstein kerítőjét és volt barátnőjét helyi idő szerint szerdán. 2021.12.30 08:14 MTI

A tizenkét esküdt ötnapos tanácskozást követően hozta meg döntését. A büntetés ismertetésére egyelőre várni kell, de szakértők szerint Maxwell több évtizedet ülhet börtönben.



A hatvanéves nőt az ellene felhozott hat vádpontból ötben találták bűnösnek, ezek között a szexuális célú emberkereskedelem is szerepelt. Ghislaine Maxwell fivére, Kevin közleményében azt írta: a család szilárdul hisz Ghislaine ártatlanságában, és bízik abban, hogy a fellebbezés során igazat adnak neki.



A vád szerint Maxwell 1994 és 2004 között Epsteinnel együtt kiskorú lányokat toborzott, szexuális "játékokra" készített fel és molesztált az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában. A jellemzően szegény sorsú, kiskorú lányokat pénzzel és állásígéretekkel hitegetve csábították magukhoz.



Maxwell - aki az 1991-ben rejtélyes körülmények között meghalt brit sajtómágnás, Robert Maxwell lánya - végig tagadta a vádakat. Ügyvédjei azzal érveltek, hogy védencüket bűnbaknak használják, miután Epstein már nem él.



Szerintük az áldozatok rosszul emlékeznek a történtekre, és pénzügyi haszon reményében sározták be a nőt.



Epsteint a manhattani ügyészség 2019 júliusában több tucat lány és nő szexuális kizsákmányolásával vádolta meg. A férfi később öngyilkos lett a börtönben. Epsteint korábban már elítélték egy 14 éves lány ellen elkövetett szexuális bűncselekményért.



Maxwellt 2020 júliusában tartóztatták le az Egyesült Államok északkeleti államában, New Hamsphire-ben, ahol egy kies házban bujkált. Egy szövetségi bíró elutasította, hogy óvadék ellenében szabadlábon védekezhessen.



Epstein és Maxwell üzelmeinek felderítése még nem ért véget. Maxwellt egy másik eljárás keretében kétrendbeli hamis tanúzással vádolják. Ezenkívül újabb perre lehet számítani Virginia Giuffre ügyében, aki azzal vádolta Epsteint, hogy 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András yorki herceggel. Virginia 2001-ben 17 éves volt, és kiskorúnak számított.